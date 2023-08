Así avanzan las obras de los escenarios deportivos de Risaralda para los Juegos Nacionales

Pereira

El 80 % de los proyectos avanzan sin contratiempos y cumpliendo el cronograma establecido de remodelación y reconstrucción, escenarios como la cancha de Rugby y de Voley Playa en el Parque Metropolitano del Café, están a punto de ser entregados.

El Coliseo Mayor Rafael Cuartas Gaviria, requiere de una adición presupuestal cercana a los seis mil millones de pesos, dinero que ya fue aprobado por el Ministerio del Deporte y que permitirá concluir el escenario deportivo.

El Coliseo Menor, en el centro de la ciudad, también está en proceso de remodelación y sería entregado a mediados de octubre, a escasos días del inicio de los juegos, al igual que el campo de tiro con arco que va cumpliendo con el cronograma establecido.

Hay incertidumbre con las canchas de tenis de la Villa Olímpica, pues aún no se evidencia inicio de obras, aunque según la EDUR, empresa encargada de su remodelación, las obras técnicas como luminarias, camerinos, y las canchas, estarán listas aunque las complementarias se terminarían después de los juegos; sin embargo, existe un plan b en caso de no culminar las obras y serían las canchas del Club Campestre de Pereira.

Andrés Felipe Rendón, subdirector general de los Juegos Nacionales.

“En cada uno de los tres departamentos ya tenemos comités instalados y todas las comisiones trabajando en pro de que podamos cumplir con los objetivos propuestos. Risaralda ha sido el modelo a seguir, ellos han venido avanzando de manera significativa, y han sido muy organizados en el proceso”, expresó.

El complejo acuático de la Villa, merece un punto aparte, y es que este escenario que fue demolido en su totalidad y que está siendo reconstruido, será uno de los mejores de Colombia, con estándares internacionales para albergar no solo los Juegos Nacionales, también competencias continentales, su ejecución ya está por encima del 50 % y se culminará en octubre.

David Céspedes, nadador de Risaralda, destaca las obras aunque lamenta que las remodelaciones de los escenarios se hayan dejado para lo último y que ellos, los deportistas de la región, no pueden entrenar en el escenario previo a las justas.

“La construcción de los escenarios debió iniciarse en el momento en que se planteó que los Juegos Nacionales eran en el Eje Cafetero, para garantizar las condiciones adecuadas para entrenar. Se hace difícil no tener piscina de 50 metros y nos toque ir a nadar a otras partes”, mencionó.

Finalmente, hay una obra que no será entregada antes de los juegos y que su construcción está embolatada, es el coliseo multipropósito, una promesa para la ciudad que no se cristalizó, pues no hay presupuesto asignado para ello.