“No se quiere la Paz, sino aprovechar las facilidades que da el Estado”: Uribe sobre ELN

Álvaro Uribe Vélez // Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images / Sebastian Barros

Tras el lanzamiento de la lista al Concejo de Bogotá del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe habló sobre la situación actual del país, en términos de violencia e inseguridad, a propósito de los diálogos que viene adelantando el Gobierno Petro con la guerrilla del ELN y otros grupos armados, en el marco de la Paz total.

“Nosotros nunca hemos sido enemigos de la paz, pero cuando se quiere hacer asesinando, amenazando al fiscal general, a la senadora María Fernanda Cabal, al general Zapateiro, eso es indicación de que no se quiere la paz, sino el aprovechamiento de las facilidades que da el Estado colombiano”, afirmó el exmandatario y líder del Centro Democrático.

El expresidente, por esta razón, hizo “un llamado para que haya el compromiso claramente de quitar esas amenazas y de respetar la vida de todos los colombianos”. Esto, porque consideró el expresidente que en las circunstancias actuales, “la paz se vuelve un imposible”.

A propósito, Uribe también insistió con la importancia de garantizar la seguridad en los territorios. “Ees un valor fundante. Muchas personas dicen ´no, es que el Centro Cemocrático es el enemigo de la paz, no hablan sino de seguridad...’ Sin seguridad no hay paz. Sin la seguridad que disuada a los criminales, estos no toman la paz seriamente. Por eso, mano firme, corazón grande”.

Por otra parte, el presidente se refirió a las recientes reuniones o acercamientos que ha sostenido con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara y Diego Molano. Aunque no los mencionó, señaló que “hay candidatos excelentes; el partido estará aquí en su deliberación, examinando con todos ellos, con inmenso respeto. Serán mis compañeros quienes irán analizando en Bogotá esos temas”.