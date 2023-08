Nos tomaban fotos desnudas para enviárselas a Estados Unidos: víctima de Hernán Giraldo

Caracol Radio obtuvo el testimonio directo de una de las víctimas de los abusos sexuales cometidos por Hernán Giraldo en las cárceles. Es un desgarrador testimonio de una mujer que fue víctima siendo menor de edad y que fue clave para excluir al exparamilitar de Justicia y Paz.

Ella es una de las cuatro mujeres que rindieron su versión ante la Fiscalía que demostraron los abusos a que eran sometidas cuando eran llevadas a la cárcel Modelo, de Barranquilla, donde las esperaba el terror de Hernán Giraldo.

En ese momento, ella tenía 15 años y su familia vivía en una finca cercana a una que tenía Giraldo en la Sierra Nevada. Allí la contactó Noralba Vasco, quien llevaba a las niñas y las contrataba para los cuidados en la casa.

Un día, Noralba le dijo que la acompañara a la cárcel. “Cuando llegamos, entramos a la habitación de ese señor. Ingresé al baño y recuerdo que saque un dinero para dárselo a ella y me dejó ahí sola encerrada con él en esa habitación y fue cuando me agredió sexualmente”, dijo al mujer.

La víctima explicó que ingresar a la cárcel Modelo era “muy fácil”, bastaba que Noralba Vasco pronunciara una frase.

“Había una mujer de tez morena y alta, que era la que estaba haciendo el control. Recuerdo que se acercó, me tocó por la cintura, por encima de mi ropa y recuerdo que Noralba dijo ‘Justicia y Paz’ e inmediatamente abrieron la puerta y seguimos. Osea a mí no me preguntaron quién era o si era menor de edad”, señaló.

La tercera vez que le tocaba el martirio de ir a la cárcel, contó con la suerte que a Giraldo lo habían extraditado. La mujer dice que luego la trasladaron a un apartamento donde en varias oportunidades la obligaban a hablar con Hernán Giraldo, quien estaba en su sitio de reclusión en Estados Unidos. Incluso, relata que la obligaban a enviarle fotografías.

“Muchas de las víctimas fuimos obligadas a realizar desnudos en fotografías y ella las mandaba a la cárcel donde él estaba en Estados Unidos”, aseveró.

La víctima interpuso su denuncia en el 2016. El magistrado ponente del fallo que logró la exclusión de Hernan Giraldo de Justicia y Paz, por los abusos cometidos a las niñas en las cárceles, dijo que no se justifica que ese proceso se prolongó por seis años.

La Fiscalía presentó el testimonio de cuatro mujeres que fueron victimas de abuso continuos en las cárceles, incluso una de ellas, relató que fue sometida a un aborto obligado.

