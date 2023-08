Testimonios que obligaron la expulsión de Hernán Giraldo de Justicia y Paz

Caracol Radio conoció el fallo de la decisión de la Sala de Justicia y Paz sobre la expulsión de Hernán Giraldo, exjefe paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta. En el fallo lee en detalle los testimonios de las mujeres que fueron víctimas de los vejámenes sexuales por las cuales la Fiscalía solicitó la expulsión de Giraldo.

Una de las mujeres que fue víctima, relató ante la Fiscalía, cómo fue la forma en que era obligada, nuevamente, a tener sexo con Hernán Giraldo, esta vez cuando estaba preso en la Cárcel Modelo de Barranquilla.

“En el año 2007 traen al señor Hernán Giraldo Serna para la Cárcel Modelo De Barranquilla y este señor me mandó razón que tenía que viajar a la ciudad de Barranquilla e ingresar a la cárcel La Modelo para seguir teniendo relaciones sexuales con él. … creo que fue en agosto o septiembre de 2007. La verdad ya había orden en la guardia para dejarme entrar, me llevaba su hijo Daniel Eduardo Giraldo Contreras, alias El Grillo, él era quien me acompañaba a ingresar, no sé qué trato había pero me ingresaba, recuerdo que el día que entré eran como a las 8 de la noche y como a las 10 de la noche entró un grupo especial del INPEC a realizar una requisa en la cárcel y me tuvieron que sacar por la parte de atrás de la cárcel”, fue el testimonio de la mujer.

Otra de las mujeres, indicó que en 2006 conoció a Noralba Vasco, mujer de confianza de Hernán Giraldo, y fue teniendo confianza. Su primer contacto con Hernán Giraldo fue a través de una llamada, cuando este estaba recluido en Barranquilla, por estar trabajando para Vasco en labores domésticas, a cambio de estudios y sostenimiento.

Según su relato, Vasco le dijo que tenía que ir en vez de una las menores que se encontraban en la vivienda con la mujer, que la víctima conocía como “mujer” de Hernán Giraldo, aunque se negó, tuvo que ir obligada.

Otro de los fuertes relatos está el de una mujer quien denunció que fue obligada a abortar, hecho ordenado por Hernán Giraldo, según el testimonio. Antes de practicarse el aborto estuvo en un centro asistencial con uno de los hombres de Giraldo, quien habló en secreto con el médico y solo le recetó unas pastillas para el dolor.

“no recuerdo que clínica, fue en Medellín… allá me hicieron exámenes y recuerdo que el médico le dijo a la enfermera, la 24 B está embarazada, vamos a llamar a Bienestar y Policía, entonces la persona que iba conmigo, que era Mollejo, que es el esposo de Gladys, se acerca al médico, se retira y habla con él, y ya después vino el médico normal”, dice en su relato.

La mujer dio detalles de cómo fue el aborto que le practicaron:

“Ellos se ubican para poderme sostener, Irene me agarra la cabeza porque yo siempre trataba como levantarme, Ovejo me agarraba las manos, me colocaba la rodilla en el pecho, y Milcien, recuerdo que él tenía las uñas largas y como redondas, y él era el que me sostenía de acá, y tal vez como para ocasionarme más dolor y que yo me quedara quieta me enterraba las uñas así en esta parte de acá, y me decía quieta y me gritaba cosas feas y me sostenía así para que ese señor me metiera… primero me metió una cosa que no sé qué era y luego él dice que sí, que hay que meterle los aparatos, y yo escuché algo así como metálico… un sonido horrible, y me metía eso allá y sonaba Horrible, Horrible, y me hacía presión así en esta parte”.