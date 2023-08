James Rodríguez: ¿Cuándo será su debut con Sao Paulo?

James Rodríguez sigue en su proceso de acondicionamiento tras su llegada al fútbol brasileño. Luego de permanecer inactivo por aproximadamente tres meses luego de la culminación de su contrato con Olympiacos en abril de 2023, Dorival Júnior, director técnico del Sao Paulo, aún no ha determinado una fecha específica para el debut del colombiano.

El club ya adelantó el papeleo necesario para que el jugador de 32 años pueda estrenarse en la cancha. Comunicaron que James ya está habilitado para jugar el Brasileirao y la Copa local. “Registrado en la CBF y liberado para defender el Tricolor”, publicó el Tricolor en sus redes sociales.

📑 James no BID!



Registrado na CBF e liberado para defender o Tricolor! ☑️#JamesTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/jon4lSaBYl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 7, 2023

Luego de resolver varios trámites burocráticos, finalmente realizaron las inscripción del jugador en la Confederación Brasileña de Fútbol. Ahora dependerá de su proceso en los entrenamientos, donde a partir de su preparación física se determinará el momento oportuno para que haga su primera aparición con Los brancos.

“Es difícil hacer una valoración sobre él. Con el tiempo se sabrá, esperemos y no queremos crear expectativas”, afirmó el entrenador. Por el momento, no podrá jugar el próximo partido donde Sao Paulo se enfrentará a a San Lorenzo en octavos de final de la Copa Sudamericana el 10 de agosto, pues su inscripción no fue finalizada a tiempo para validar su participación en esta fase.

Podría estrenarse en el duelo contra Flamengo por el Brasileirao, lo que sería el perfecto debut, pues dicho partido se jugará en el histórico Maracaná, escenario en el que James marcó la historia del Mundial de 2014 ante Uruguay.

De no contar con la preparación física que busca Dorival, el cucuteño haría su primera aparición frente a Corinthians en la semifinal de la Copa de Brasil que se diputará el próximo 16 de agosto, en el estadio Morumbi, el mismo escenario en el que fue presentado ante la afición. El futbolista continúa con su proceso de acondicionamiento en Barra Funda, en la sede deportiva de su nuevo equipo.