DT del Sao Paulo habló sobre James Rodríguez ¿Cuándo debutaría?

São Paulo no está pasando por un buen momento. Son cinco partidos sin ganar, con un empate y cuatro derrotas. La última, la sufrió este domingo frente a Atlético Mineiro de local, 0-2. Dorival Júnior, técnico del equipo se refirió a esta situación y al debut de James Rodríguez, una de las estrellas que se sumó al club para el segundo semestre de este año.

El técnico no dio una fecha exacta y comentó que prefiere no crear expectativas con el jugador colombiano: “Es difícil hacer una valoración sobre él. Con el tiempo él mismo me posicionará sobre este tema, esperemos y no creemos expectativas. São Paulo no dejó de tener un buen desempeño y hacer las cosas bien. Pequeños detalles han quitado la posibilidad de un mejor resultado y solo el trabajo puede mejorar eso”.

Por el momento parece que el debut de James en el fútbol brasileño tendrá que esperar. São Paulo jugará el jueves por la Copa Sudamericana, pero James, aunque esté en condiciones, no podrá jugar ya que no está inscrito. Después, el domingo 13, visitará a Flamengo por el Brasileirao y el miércoles 16 recibirá a Corinthians por la Copa de Brasil.

De la actualidad del club

“No hemos hecho malos partidos, pero hemos pecado en las finales. Hemos tenido la posesión del balón, variaciones, intentando crear, pero nos ha costado rematar. Ha sucedido, igual que en el último partido aquí en Morumbi, no convertir posibilidades en gol”, aseguró

Desde la goleada 4-1 al Santos, el 16 de julio, São Paulo perdió con Cuiabá y Atlético Mineiro en el Brasileirao, perdió con San Lorenzo en la Sudamericana y con Corinthians en la Copa de Brasil, además de un empate frente a Bahía por la liga.

El equipo Tricolor se encuentra con 26 puntos en el octavo lugar del Brasileirao. El foco ahora está en la Copa Sudamericana, donde recibe a San Lorenzo. Necesita revertir el 1-0 de la ida en el Morumbí.