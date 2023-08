Gamero sobre Ruiz: Debe aprender qué le hizo falta allá y seguir cosechando triunfos acá

Millonarios regresó a Bogotá este viernes tras su triunfo 1-2 ante la Real Zaragoza en España, en juego amistoso celebrado en el estadio de La Romareda. A su arribo a la capital, el estratega samario habló con Adictos al Balón del regreso de Daniel Ruiz al equipo, tras rescindir su contrato con el Santos de Brasil.

El balance del amistoso en España

“El balance es bueno porque competimos bien, contra un equipo que se está preparando también para su Liga y quedamos felices y ahora afrontar esto acá”.

¿Cómo está Moreno Paz?

“Hay que tomarle una radiografía mañana (sábado), para saber qué grado es lo que va a tener, pero sí salió con una molestia”.

¿Cómo recibe la continuidad de Juan Pablo Vargas?

“Es energía para el equipo, queda el equipo nuevamente con Juan Pablo (Vargas) y posiblemente, como puede ser la llegada de Ruiz también, me parece que seguimos fortalecidos y en busca de pelear esta Liga otra vez”.

¿Cómo ve la llegada de Daniel Ruiz?

“Sé que la posibilidad está de estar acá con nosotros y la posición en la que él siempre ha jugado conmigo, si él se fue aquí con una posición que fue estrella, que lo compraron, y si vuelve, va a volver a esa posición”.

¿Ya se inscribió ante la Dimayor?

“Tengo entendido que sí”.

¿Cómo trabajar la parte mental de Daniel Ruiz?

“Los jugadores tienen ques ser fuertes y él es fuerte. Si bien es cierto no quedó en Santos, viene a una gran institución y un equipo grande como lo es Millonarios, tiene que sentirse fuerte, renovar energías nuevamente, aprender lo que le hizo falta allá y seguir cosechando triunfos acá”.

¿Qué ha visto del Tolima?

“Un equipo que de pronto no ha perdido lo que hacía con Hernán, que eran las transiciones rápidas, veo que la estructura no la ha cambiado, el 4-2-3-1, con extremos rápidos, laterales saliendo, es un equipo que no ha variado mucho, pero se está construyendo bajo las ordenes de Juan Cruz y poco a poco va cogiendo lo de él”.