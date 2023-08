No todo es felicidad en algunos municipios de Boyacá

Tunja

Hoy se cumple el primer año de gobierno del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, periodo que ha tenido ciertos altibajos e incertidumbre en varios sectores del departamento.

Para algunos mandatarios estos primeros 12 meses del gobierno de Gustavo Petro no han sido los mejores para sus municipios, ya que, según ellos, no han recibido ningún aval para el desarrollo de sus proyectos con el Gobierno Nacional.

Uno de estos casos es el que atraviesa la Alcaldía de Chiquinquirá, en el que su mandatario Wilmar Ancisar Triana manifiesta que a la fecha no se ha visto voluntad del Gobierno Nacional por ayudarlos con los proyectos para el desarrollo de la ciudad Mariana de Colombia.

“El municipio de Chiquinquirá no ha recibido un solo apoyo, nada, y difícil porque el Gobierno Nacional no responde, no resuelve nunca nada, estamos muy desconectados con Chiquinquirá, no sé con los demás compañeros alcaldes, pero con nosotros cero. Solo pedíamos que por lo menos nos ayudara con los proyectos que ya estaban viabilizados, que los logramos sacar adelante en el gobierno pasado, pero pues para este gobierno no son como la prioridad”, aseguró Triana González.

Según el alcalde, los problemas también se han presentado por el continuo cambio de ministros y en este momento es complicado “entrar a viabilizar los proyectos, sinceramente el tiempo es insuficiente, ya no alcanza porque me toca esperar al nuevo Plan de Desarrollo del gobierno actual y nosotros tenemos que ajustarnos al mismo. Realmente ha sido muy difícil, muy tedioso y además con este de cambio de ministros constante no se hacen las acciones que permitan realmente conseguir una verdadera gestión”.

Otro de los alcaldes que padece una situación similar es el del municipio de Duitama. De acuerdo con David Ortega el presidente los ha tenido aislados y no hay quien atienda a sus solicitudes.

“Se completa un año en el que nos hemos sentido solos y abandonados. Unos ministerios y unas carteras que poco responden a las necesidades de la ciudad. Difícilmente se encuentran las citas, se dejó pasar de ley de garantías y ya con cinco meses que faltan, difícilmente podamos entregar resultados de la gestión con el señor presidente”, enfatizó Ortega.

El mandatario de la ‘Perla de Boyacá’ aseveró que hay varios proyectos que están para asignación de recursos, pero que estos aún no han tenido el visto bueno del presidente.

“Confiamos en que el Presidente de la República entienda que todos los territorios tienen necesidades. Creemos en el buen corazón del Presidente, pero la verdad es que distante de los territorios no se pueden generar resultados, sobre todo cuando hay una baja ejecución presupuestal”, dijo.