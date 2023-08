Me alegra que este vivo y pueda contribuir a la paz: Timochenko sobre Márquez

Colombia

El ex líder de la extinta guerrilla de las FARC Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’, celebró que ‘Iván Márquez’ jefe de las ahora disidencias. esté con vida y pueda unirse a la iniciativa de ‘paz total’ del gobierno.

En diálogo con Caracol Radio Londoño aseguró:

“En momentos distintos me he pronunciado frente a eso. Me alegra, me alegra porque la noticia de la muerte nos había preocupado. Y me alegra que esté vivo y que esté en función de contribuir a la paz total”, dijo Timochenko.

Sobre esta noticia revelada por Caracol Radio también se pronunció Aureliano Carbonell quien espera que Márquez, desde su experiencia, aportar a La Paz.

“Él es el jefe de la segunda Marquetalia. Él estuvo en el proceso de paz de La Habana. Fue nuestro principal vocero, negociador y él tiene mucho que aportarle a la paz de Colombia. Nosotros esperamos y no tenemos nada en contra que él se vincule. Ahora eso ya depende de cómo el Estado colombiano lo puede hacer”, agregó.

Los ex miembros de las FARC desearon buena salud a Márquez y confían en que la negociación pueda avanzar con el gobierno.