Lucas González le pidió disculpas públicas a Carlos Darwin Quintero: la razón

De a poco va iniciando el proceso Lucas González en América de Cali. El entrenador bogotano comandó la excelente campaña de Águilas Doradas en el primer semestre y eso le valió para sentarse en el banquillo escarlata, aunque los resultados no han sido los esperados en este inicio de temporada.

Una victoria, un empate y una derrota es el balance de González en lo corrido del mes. Si bien el acumulado en Liga es de cuatro puntos de seis posibles, en Copa inició con el pie izquierdo al caer en el Pascual Guerrero (duelo de ida) ante Atlético Nacional.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el entrenador de 42 años reconoció que a su equipo le “falta muchísimo” en cuanto al funcionamiento y aprovechó para pedirle disculpas públicas a Carlos Darwin Quintero por haberlo forzado físicamente ante Nacional.

Finalmente se refirió al progreso de Edwin Cardona, reciente fichaje de la institución vallecaucana, y opinó respecto a la posible incorporación de Felipe Aguilar, zaguero central que pertenece al Athletico Paranaense.

Disculpas a Carlos Darwin

Disculpas públicas a Carlos Darwin Quintero: Con Darwin, se lo dije a él, tengo que pedirle disculpas y se las pido acá, públicamente. Simplemente porque es un jugador que también tuvo una lesión en los cuadrangulares del torneo pasado y yo lo aceleré, porque lo necesitábamos contra Nacional. La verdad, él no estaba para jugar 90 minutos, estaba para jugar 45′. Cuando empezó el partido, yo sentía que lo necesitábamos. Y al dejarlo más tiempo del que estaba preparado para jugar, por venir de un periodo tan largo de lesión y con tan poquito tiempo de pretemporada, yo lo expuse.

Se notó su fatiga frente a Deportivo Pasto: Es algo que yo no debí haber hecho. Para el siguiente partido tuvo tres días para recuperarse y cuando inicia el partido contra Pasto, evidentemente no estaba recuperado. Tiene una fatiga importante. Lo expusimos demasiado al ponerlo más tiempo del que debía jugar, yo debí haberlo protegido más.

Novedades en la nómina

La evolución de Cardona: Posiblemente no esté para el partido que viene sino el que sigue,. Si no estoy mal es con Medellín, ya podremos ver a un Edwin Cardona que esté por ahí en un 7 u 8 de su nivel. La intención es llevarlo a un 10 y que Edwin pueda regresar a la Selección Colombia porque todavía tiene muchísimo fútbol en su cerebro y en sus piernas.

¿Interesa Felipe Aguilar? Me encantaría, es un excelente jugador. Creo que se adapta perfectamente a la idea que nosotros queremos, pero hasta donde tengo entendido, Felipe no tiene la intención todavía de regresar a Colombia. Así que en este momento no es una posibilidad que nosotros valoremos. Ojalá que en algún futuro, si él toma la decisión de regresar, se ponga en contacto con nosotros porque es un jugador que nos ayudaría muchísimo”.

Flojos resultados

Presente del equipo: Nos falta muchísimo. Al que menos le gustó el resultado (contra Pasto 1-1) fue a mí. Se los garantizo. Hicimos un partido para ganar. Tu miras las ocasiones de gol que creamos contra las que nos crearon, los tres puntos debieron haber sido de nosotros, pero esto se trata de marcar y no de las ocasiones que creas (...) Con la calidad de las situaciones que creamos, que no termines ganando un partido como este, la verdad es algo que a uno como entrenador lo deja muy frustrado y a los jugadores también. Todavía estamos lejos. Si pusiéramos una evaluación subjetiva de 1 al 10, estamos en un 5/10.