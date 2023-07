Jorge Soto revela detalles de su llegada al América: “Renuncié a cierto beneficio”

Jorge Soto fue uno de los nombres de los que más se habló en la primera fecha de la Liga Colombiana luego de realizar una destacada actuación en su debut con el América de Cali ante Deportes Tolima. El portero hizo un gran pase desde su área que abrió la asistencia para Esneyder Mena y posteriormente el gol de Facundo Suárez.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el arquero de 29 años se refirió a su llegada al conjunto vallecaucano, resaltando que una vez se enteró del interés del equipo, no dudó en dar el ‘sí’ y no poner pero para que se terminara concretando su vinculación.

“Renuncié a cierto beneficio. La explicación está de más. América es una institución muy grande y era un paso que estaba esperando. Cuando me llamaron de América se me llenaron los ojos de orgullo y no lo dudé ni un segundo, me vine a ojo cerrado”, dijo al respecto.

“Yo le dije a Tulio (Gómez) que, así como América se la jugaba conmigo yo me la jugaba con América y no escuchaba más ofertas, no iba a negociar con nadie más y no iba a poner trabas buscando que todo se diera”, agregó sobre su paso a los Diablos Rojos.

Asimismo, habló de uno de los aspectos en los cuales tendrá mucha labor bajo el mando de Lucas González, como es el juego con los pies que elogió el propio entrenador.

“No era uno de mis fuertes hace unos años, por fortuna pasé por un par de equipos que pretendía jugar como está jugando América y me ayudó a mejorar en esa parte, lo he venido trabajando un par de años atrás y llegó la hora de demostrar qué tanto he aprendido”, comentó.

Una nómina para soñar

“Si yo me pongo a ver la nómina que tenemos, digo que solo que tengo que sacar el arco en arco y ya, si esa cantidad de jugadores no hacen un gol en un partido, estamos graves. Desde que los arqueros saquemos el arco en cero, hay que hacerlo, porque arriba ellos resuelven. Es una nómina que motiva y que invita a soñar con cosas grandes”, manifestó cuando se le preguntó por la calidad del ataque con la que cuenta el equipo.

“Estoy tratando de absorber de ellos cada cosa positiva, si puedo transmitir lo que yo sé, bienvenido sea. Hasta el momento la relación ha sido buena y sana. Entre más sano llevemos la convivencia, mucho mejor”, añadió.

Finalmente, dijo que tiene un sueño por cumplir y es jugar con la camiseta del Deportivo Pereira. “Yo tengo ese sueño hace 20 años y la puerta se ha tocado, nunca se logró abrir y cuando se logró abrir no pude entrar, pero algún día será. No sé si estoy más lejos o más cerca de ese sueño, pero sería bonito”.