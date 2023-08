Jaramillo y una crítica a los que celebran resultados del fútbol femenino sin apoyarlo

En medio del ambiente positivo que hay por la Selección Colombia en el Mundial, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló sobre el fútbol femenino y el crecimiento que ha tenido en el país, criticando a quienes celebran ahora los buenos resultados, como el triunfo conseguido ante Alemania por el segundo juego de la fase de grupos.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Jaramillo habló de la duración de la liga de cara al próximo año, reconociendo las complicaciones que ha habido para hacer un torneo mucho más largo, en parte por falta de patrocinio de la empresa privada.

“Todos esos resultados que la gente no ve tan palpables, es producto de una liga profesional colombiana. Trece o catorce jugadoras vienen de una liga profesional, viene de un proceso que hemos llevado desde 2017 hasta ahora y con traspiés. Hay que ser sincero que hay traspiés desde lo financiero y en la continuidad de la liga, pero las jugadoras demuestran que tienen madera y ese espíritu ganador, además de un nivel reconocido a nivel mundial, porque la única selección que esperamos que clasifique es la colombiana en Sudamérica”, dijo en principio sobre lo que se ha conseguido hasta ahora en la Copa del Mundo.

Respecto a la duración, aseguró que será una liga de ocho meses. “El próximo año el compromiso es que vamos a tener una liga de febrero a septiembre, eso da una liga de 8 meses antes de la Copa Libertadores que le da una continuidad a las jugadoras que va a ser provechoso para ellas”, comentó.

“Se rasgan las vestiduras, pero nadie aporta”

“Todo el mundo se rasga las vestiduras cuando tenemos buenos resultados, critican el proceso, pero nadie aporta. La liga anterior no me fue bien. La empresa privada no patrocina el fútbol femenino salvo Betplay que nos dieron recursos importantes, pero cuatro empresas reconocidas al final cuando habíamos hablado todo, dijeron que no iban. También necesitamos apoyo del sector privado para impulsar el futbol femenino. El gobierno está muy interesado y nosotros vamos a responder. Una nómina promedio para un equipo femenino vale 110-120 millones de pesos, adicional al tema logístico, mi responsabilidad es asegurar los recursos para que tengamos una liga femenina”.

Liga sostenible, clave para mejores salarios

“Desde lo logístico, todos estamos jugando un campeonato de todos contra todos y hay que ir a diferentes lugares del país, todo ese transporte se hace en avión, igual que en el fútbol masculino. Los hoteles son los mejores que podemos conseguir dentro de nuestro presupuesto, hoteles donde cualquiera se puede quedar tranquilamente y son los mismos que el fútbol masculino. Se están dando condiciones similares, desde lo salarial, estamos lejos, porque tenemos que hacer una liga autosostenible que tenga los propios recursos que no tengamos que buscar recursos cuando vayamos a hacer una liga, en las finales vemos partidos llenos, pero dentro de los partidos entre semana va poca gente. Hoy no hay un retorno claro para un patrocinador de la liga femenina salvo un tema de reconocer un proceso”.