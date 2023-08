Andrés Cadavid firma por sorprendente equipo del fútbol colombiano

El futuro de Andrés Cadavid era una de las incertidumbres que dejó la finalización del torneo apertura de la Liga Colombiana. El futbolista se encargó de confirmar en El VBar de Caracol Radio que su continuidad en Independiente Medellín no era segura luego de que le dejaran claro que no iba a ser tenido en cuenta en El Poderoso.

Por lo tanto, al central no le quedó otra que escuchar ofertas y si bien lo económico era importante, quería llegar a un club “donde me amen y quieran, que yo me les tire de cabeza por ellos”, tal y como dijo en conversación con El Alargue.

Nuevo equipo de Cadavid

Pues bien, Envigado fue ese equipo que sedujo al central de 37 años. El conjunto naranja dejó en sus redes sociales un mensaje de expectativa sobre su nuevo fichaje, pero claramente es Andrés Cadavid.

Cadavid regresa a la Cántera de Héroes, club en el que jugó el primer semestre de 2013 antes de dar el salto a Millonarios. Posteriormente fue a Argentina para defender los colores de Colón de Santa Fe y regresó al país para jugar con Medellín. En el cuadro rojo de la montaña jugó más de 180 partidos y ganó dos Copas Colombia.

El fichaje por el conjunto naranja no deja de ser sorprendente, ya que el club está acostumbrado a otro tipo de incorporaciones de jugadores menos sonados, de hecho, su proyecto se basa en futbolistas jóvenes para generar ingresos posteriormente.

La experiencia de Cadavid no cae para nada mal en un equipo que necesita comenzar a ganar en la Liga Colombiana y alejarse de la zona de descenso, zona a la que podrían llegar en caso de no lograr resultados.