Andrés Cadavid: El profesor Arias me dijo que la decisón ya se había tomado cuándo llegó

Andrés Cadavid estuvo en la tarde de este viernes hablando en los micrófonos del Vbar Caracol de Caracol Radio sobre su futuro en Independiente Medellín. El central de 37 años comentó que la decisión de no tenerlo en cuenta para este semestre fue de la directiva, no del técnico Alfredo Arias.

Su futuro en el Medellín

No lo vimos inscrito en la lista de los 30 de la liga local, ¿Qué va a pasar este semestre con su futuro?

“Yo tengo contrato en Medellín, se han hechos unos cambios administrativos, dónde han llegado nuevas personas y se han tomado unas decisiónes. Han decidido traer otros compañeros que pueden actuar y hacer las cosas bien para el Medellin. Se ha decidido que yo mirara si hay forma de ir a jugar a otro equipo, pero lo que siempre le he dicho al presidente. Soy un jugador que le ha dado mucho al equipo, siempre he salido con le corazón en la mano y mi idea es salir campeón con el Medellín. Estar aquí y aportarle todo lo que pueda, darlo todo y ya ellos tendrán que resolver la situacion. También se lo planteé al profe, soy un guerrero más y una persona que quiere aportarle al equipo cuándo me necesiten, si se da, bien: Si tienen la forma de que Andrés Cadavid pueda actuar inscrito en el Medellín, él va a dar todo lo posible. Si no se da, hay 6 meses de contrato que ya los directivos sabrán qué hacer. Yo mientras tanto estoy tranquilo, preparándome de la mejor forma, haciéndo todo de la mejor manera para cuándo me necesiten. Estar siempre predispuesto y hacer las cosas de la mejor manera”.

¿Su intención es pelear por un lugar en el equipo?

“Esa siempre ha sido la intención. Lo que yo he planteado es que soy una persona que quiere luchar de manera sana por un puesto. Esa es la manera en la que trabajo para darle una alegría al Medellín, soy jugador del Medellín y quiero ser campeón con el Medellín. Si se toma otra decisión, también iré al equipo que se de a hacerlo de la mejor manera. Por ahora, estoy esperando a que se den las cosas y entiedo que al principio no tendré muchos minutos, o no estaré convodado, pero estaré ahí luchando para ganarme el puesto. Si no, me iré a otro equipo a también demostrar todo mi trabajo y todo lo que he hecho durante esta carrera”.

¿Qué le dijo el Profesor Arias para no tenerlo en cuenta este semestre en el torneo local?

“Él me dijo que la decisón ya se había tomado cuando llegó. Yo le dije que no tenía ningún problema en aportar lo que tengo que aportar y apoyar a los compañeros si estoy o no estoy. Así sea el último central, luchar por un puesto e intentar apoyarle al equipo”.

¿Qué tan cierto es ese rumor que lo vinculan con el América?

“Primera vez que escucho el rumor. Si me han escrito compañeros de otros equipos a preguntarme si es verdad que voy a ir a jugar a su equipo, pero en concreto, o que me haya dado cuenta, no tengo ninguna propuesta. A dónde sea que vaya, ya conocen el trabajo mío. A luchar con amor por el puesto, ya sea en el América o en cualquier equipo”.

¿Ninguno de los dirigentes le ha expresado poder arreglar ese tiempo que todavía tiene de contrato?

“Daniel lo que me expresó es que no iba a tener muchos minutos. Yo le dije que no tenía ningún problema si de pronto habían otras prioridades. Yo iba a luchar por un puesto y siempre lucharé por el equipo. Él me dijo que iba a hablar con el profe, si de pronto no estoy inscrito es porque hay una posibilidad de ir a otro equipo. Hay que esperar a ver qué se da”.

¿Quién no lo querría a usted en Medellín?

“No sé, no te sabría decir ahorita. Sé que me tocaría luchar desde el cuarto, o quinto, central. Yo le dije al profe que si iba a ser el cuarto, o quinto, que me diera, así sea, una luz, que yo con esa luz trabajaré con amor para estar ahí y demostrarle lo que es mi trabajo. Él me dijo que había que hablar con los directivos, que son los que toman la decisión. Hay muchos gustos diferentes, si quieren que actúe, y quieren que esté, lo haré con amor porque soy hincha. Nunca he dicho que tengo que salir. Siempre he dicho que tengo contrato. Estoy para luchar en una competencia sana respetando a todos los compañeros”.

