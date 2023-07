Alberto Suárez sobre su sorpresiva salida de Envigado: “Estoy haciendo el duelo”

Alberto Suárez habló en el Vbar de Caracol sobre su repentina salida de Envigado luego de convertirse en el director técnico que más tiempo duró en el cargo. Uno de los procesos más largos que se tenía actualmente en la liga colombiana, al dirigir al conjunto desde el 18 de mayo de 2021 hasta el 25 de julio de 2023, dos años y dos meses que únicamente son superados por Alberto Gamero y Alexis García.

Repecto a los rumores de que se había generado una injusticia por parte de los dirigentes del club, desmintió que existieran intereses de que no siguiera para poder nombrar a Andrés Orozco, entrenador de la menores, como encargado del equipo. “Ahí no hay cajón de nadie, yo creo que este era el momento”, compartió.

“Hay una reestructuración del proyecto y ellos consideran que quieren darle un viraje al tema, quieren refrescar la dirección técnica y un poco lo que es la institución, y eso lo entiendo y lo respeto”, dijo respondiendo su sorpresivo despido en la segunda fecha.

Además, afirmó que uno de los logros que más satisfacción le trajo a su carrera como director técnico es el hecho de haber podido dar una mano a la cantera y permitir que muchos chicos tuvieran una oportunidad de formar parte del club y eventualmente participar como protagonistas del fútbol profesional.

“El fútbol colombiano sobrevive de las ventas”, comentó Suárez respecto al futuro de Envigado, dijo que es difícil enfocarse netamente en ganar partidos, pues actualmente, tanto la formación de los jugadores, como el aspecto ecómico son cruciales. Añadió que para él y los demás dirigentes, Envigado es una familia, no es solo un equipo y que se mantienen positivos respecto al futuro deportivo del equipo antioqueño. “Siempre soñamos con ir a una copa internacional”, concluyó.

Estas fueron las declaraciones de Alberto Suárez:

Le sorprendió su salida: Sí pero más desde el dolor, porque aprendimos a ser felices dentro de la organización, siempre nos dio los atributos para ser felices haciendo lo que hacíamos y claro que dejar eso nos genera dolor y hoy estamos haciéndole el duelo.

Existían intereses para que no siguiera y poder nombrar a András Orozco: No, Andrés es un gran amigo de nosotros, trabajamos de la mano con él los dos años, siempre que pudimos. Nos dio una mano y estuvimos apegados a sus conceptos, cuando pudimos nosotros le dimos una mano importante porque recuerden que muchos de su equipo estaban en el equipo profesional. Envigado es una familia, no es un equipo de fútbol, es una familia conformada por mucha gente que no nos conocíamos pero los cuales aprendimos, a respetarnos, valorarnos y apoyarnos. Por eso en Envigado regularmente usted no escucha que allá el técnico hizo esto o lo otro, no allá entre todo lo hemos hecho y eso da pie para quitar esos comentario, ahí no hay cajón de nadie, yo creo que este era el momento y como yo le dije a Andres, “algún día tienes que llegar”, pero me hubiese encantado que fuera en un momento de mayor tranquilidad porque este es un semestre intranquilo, por la nómina, por la cantidad de jugadores que se fueron y llegaron nuevos y apenas se están adaptando. A él le va a tocar montarse en esa silla muy agreste, pero seguramente lo va a sacar adelante porque Andrés es un gran profesional y creo que ya está listo para afrontar esos retos.

Su salida en la segunda fecha: Si uno lo hablara desde el sentido, uno diría, por qué no lo hicieron dos fechas antes y se hubieran ahorrado el tener al técnico sin puesto ahora hasta diciembre. Yo creo que fue por los tiempos, recuerden que estuvieron muy ocupados en el tema de Chile, en una cantiad de temas que al final las angustias los cogieron y yo creo que ayer en un análisis qu etien que ver mucho con el futuro con que han vendio mucho y que ahora va a venir un lapso de espra largo mientras que se siguen proyectando los jugadores de abajo y creo que va en ese sentido. Así que es muy respetable y ellos son muy legalistas, con ellos no hay problema, ellos solamente vana asumir a responsabilidad que les toque, al igual que nosotros la que nos tocaba.

¿Sus aportes dieron algún empujón a la cantera naranja? Claro que sí y eso hay que, de manera muy personal, sacar pecho porque a veces es necesario. El estilo de juego, la dinámica de juego, la intensidad que Envigado tuvo estos cuatro torneos. Eso indujo hacia abajo que de alguna forma se reflejara. Porque si quería subir a un jugador tenía que ir adaptado a esas intensidades y esas formas de juego, no al modelo, porque el jugador tiene que tener la capaciad de acutuar en cualquier tipo de modelo, pero sí a las intensidades y a las formas. Entonces, en ese sentido con Andrés se hablaba y llegábamos a acuerdos. Los jugadores él los adaptaba abajo y a mi me llegaban ya con un camino recorrido, con una información que había que darles nueva, no con formación sino con información, que es diferente la competencia en el fútbol profesional y eso nos hace sentir bien porque le dimos la mano a la cantera de ahí para abajo muy importante.

¿Qué se lleva? En lo personal, la alegría y, como todos lo seres humanos necesitamos, un momento de sentirnos importantes. Envigado nos hizo sentir muy importantes, no solamente por los resultados sino porque nos hizo sentirnos, desde un factor humano, muy valiosos para una cantidad de chicos que de la noche a la mañana dejaron de sufrir económicamente para pasar a un estatus muy superior, nos hizo sentir importantes con la cantera, con los niños pequeños que siemrpe nos apoyaron que veían en nos un referente. Y dede lo profesional, las formas de trabajo, formas integrales donde, les confieso, acá no funcionan las imposiciones de nadie. Aquí nadie impone nada, aquí se concerta aboslutamente todo. Por eso, el técnico que llegue, que ojalá sea Andrés que se quede, que ya está adaptado, pero si llega uno nuevo tiene que adaptarse a concertar. Aquí no hay imposiciones de nadie. Ni el presidente impone absolutamente nada ni nosotros como cuerpo técnico imponíamos nada, siempre lo concertábamos y asumíamos las responsabilidades colectivas y eso nos hizo y nos hace crecer a todos y hoy estamos felices por haber pasado, nos sentimos tranquilos porque cumplimos y tenemos una cantidad de argumentos que compartir con otras instituciones que quieran que estemos, sabemos que podemos ser muy exitosos.

Pasando el duelo: Todavía estoy encerrado en casa, todavía estoy con la gastritis, con la incertidumbre de qué va a pasar, con el dolor de no estar el lunes en un partido crucial que tienen ante el Unión, todavía estaba pensando en el uno y en el otro jugador pero también adaptándome a esta nueva situación esperando que la salud no vaya a entropecer ese proceso de duelo y seguir hacia adelante, porque uno en la vida tiene que seguir.

Envigado debe buscar victorias: No es fácil porque Enivgado estructuralmente tiene la idea de la promoción del jugador y no es fácil en los mercados actuales donde regularmente los equipos más grandes del mundo buscan jugadores de 17 o 18 años, que es la edad en la que Envigado los está poniendo a competir. Entonces es muy difícil para cualquier institución como Envigado, decir no a una oferta importantísima desde lo económico cuando el fútbol colombiano sobrevive de las ventas. En 15 equipos hay 5 que sobreviven de los patrocinios y los otros sobreviven de las ventas, entonces no es fácil para ningun equipo y menos para Envigado pero yo creo que, en la media en que la cantera se fortalezca, y eso permita que haya un sin número de jugadores en gran suma para estar en el primer equipo, también el nivel de competividad, desde los grandes logros, se puede alcanzar. Nosotros dejamos una huella, estuvimos en primer semestre a un punto de clasificarnos, en el segundo semestre nos clasificamos e hicimos 32, en el tercer semestre hicimos 28, en el cuatro no nos fue tan bien porque hubo una renovación muy grande del equipo, pero esa es la idea, estar ahí en el borde de la clasificación y hay que soñar. Y como con el presidente lo hablábamos y con el virrector deportivo, siempre soñamos con ir a una copa internacional que es el paso lento y yo creo que tiene que ser una cuestión metódica porque recuerden que también ha habido equipos que salen campeones y al año siguiente descendieron, entonces esa no es la actitud administrativadel equipo. Envigado trabaja a través de modelos y proyecto y seguramente, más temprano que tarde, el proyecto de estar disputando en finales va a ser parte de la institución.