Superluna del 1 de agosto: ¿Qué rituales son buenos para manifestar?

Este martes 1 de agosto las personas podrán presenciar la segunda superluna del año. Según astrónomos, esta superluna aumentará su tamaño en un 7,1% y su luminosidad en un 15,6%, de lo que normalmente se podría percibir desde la Tierra.

En Europa, Estados Unidos y otras zonas del mundo le llaman la “Luna del esturión”, ya que en este momento del año era cuando los nativos podían pescar más en horas de la noche, gracias a la luz proyectada por el satélite. Esta no será la única superluna de agosto, puesto que la próxima luna llena de la cosecha será visible la última jornada de agosto, día 31.

El fenómeno de una segunda luna llena en el mismo mes se conoce como “Luna azul”, y se produce aproximadamente cada dos años y medio.

Una Superluna es una Luna Llena o Nueva en o cerca (dentro del 90%) del acercamiento más cercano a la Tierra en una órbita dada. El término da preferencia a la alineación geométrica Sol-Tierra-Luna y permite la ocurrencia de perigeo en un período de tiempo más amplio que el instante exacto de perigeo (cerca de dos semanas, casi la mitad de la órbita de la Luna).

Rituales para hacer en luna llena

De acuerdo con expertos de la astrología, la luna llena es una de las fases más potentes, donde todas las energías aumentan sus vibraciones, las percepciones sensoriales se vuelven más latentes. Durante este período, las personas pueden manifestar deseos y liberarse de aquello que ya no necesitan.

Reconciliación

Si necesita dejar alguna relación con alguien que le haya hecho daño, escriba el nombre de la persona seguido de: “yo (su nombre) lo perdono y me perdono por (lo que haya sucedido). Visualice a esa persona frente a usted e imagine que están rodeados por una burbuja transparente rosa. Y diga en voz alta: “lo perdono, me perdono y me reconcilio”.

Después, lea esta oración en voz alta: “Bajo la luna llena, perdono a todos y todas, a cada una de las experiencias, recuerdos del pasado o del presente que deben ser perdonados. También me perdono por mis errores pasados. El universo es abundante en amor y yo soy parte de ese amor. Aporto amor y curación a mis pensamientos, creencias y relaciones. Aprendo mis lecciones y sigo adelante. Me envío amor a mí mismo y a todas las personas que conozco, a todos los que me conocen en cualquier espacio de tiempo. Amén”.

Después, queme el papel en una pequeña fogata (puede ser sobre un plato blanco) y deje que las malas energías se vayan con el humo y las cenizas. Para culminar este ritual, haga una lista de tres situaciones o hechos por las cuales esté agradecido.

Concretar deseos

Para poder concretar sus anhelos, prepare un altar con una vela amarilla o dorada, una copa de agua y el listado de sus deseos.

Encienda la vela y repita tres veces esta oración: “Luna poderosa, bríndame toda tu fuerza y tu luz para que la abundancia y la prosperidad lleguen a mí y se hagan realidad. Sé que lo harás. Gracias, gracias, gracias”.

Cuando la vela se queme, deseche el agua con la mano izquierda en el baño o en un lugar con tierra. Si tras la tercera noche el objetivo se cumple, queme el papel. Si no, guárdelo en un cajón personal hasta la próxima lunación.

Calendario luna llena 2023

Luna llena de agosto: 31 de agosto en Piscis.

31 de agosto en Piscis. Luna llena de septiembre: 29 de septiembre en Aries.

29 de septiembre en Aries. Luna llena de octubre: 28 de octubre en Tauro.

28 de octubre en Tauro. Luna llena de noviembre: 27 de noviembre en Géminis.

27 de noviembre en Géminis. Luna llena de diciembre: 27 de diciembre en Cáncer.

Para poder ver la superluna de agosto, los expertos recomiendan hacerlo desde zonas que no cuenten con tanta iluminación artificial, mucho mejor si es a las afueras de la ciudad, ya que esto hace que la Luna no se pueda visualizar de la mejor manera.

Además, mencionaron que se pueden usar binoculares y telescopios para avistar de una manera más detallada el astro, sus cráteres y demás aspectos que se podrán evidenciar con esta superluna.