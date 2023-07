El congreso no es una fábrica de leyes: Iván Name tras reunión con presidente Petro

Colombia

Después de reunirse con el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Name, quien fue elegido como el nuevo presidente del Congreso de la República, aseguró que en las ramas del poder hay disposición para que salgan las reformas del Gobierno y los proyectos de mutuo acuerdo.

Name insistió en que no hay una posición extrema de nadie y que en la independencia de poderes están dispuestos a la discusión amplia de las reformas, ‘con gran respeto entre las instituciones y en la mejor voluntad de acertar para la mejor ruta de nuestro país’.

“Estoy seguro y le digo al país que las ramas del poder público nos entenderemos, que la inteligencia va a primar la buena voluntad y el deseo de que entre todos acertemos para que podamos darle a nuestra nación en los ajustes a su estado la mejor ruta para su porvenir. Le apostamos al éxito, no al fracaso de nuestro tiempo”, dijo.

A esto añadió “sin adivinar categorías ni mensajes qué hay allá o qué hay acá, el mensaje, sencillamente, es que nuestro tiempo exige madurez, adultez, respeto interinstitucional, el análisis detenido de las propuestas, no solamente del gobierno sino del congreso como tal y seguramente así tendremos el éxito para aportarle a nuestra época”.

Name aclaró que la armonía no significa meterle el ‘acelerador’ a las iniciativas, sino dar el respectivo debate “el congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga, pero tenemos el entendimiento y la disposición de que salgan las reformas propuestas por el gobierno y propuestas por el congreso.