Diego Lugano sobre James: Vino al club ideal con el entrenador ideal

El exfutbolísta, y capitán de la selección uruguaya, estuvo en los micrófonos de Caracol Deportes en Caracol Radio dialogando sobre la llegada de James Rodríguez a Sao Paulo, su adaptación al fútbol brasileño, al técnico y cómo este paso por Brasil le servirá al colombiano para recuperar su mejor nivel.

Lugano comentó que la llegada del mediocampista le devuelve la ilusión de volver a competir por grandes títulos a la hinchada: “En los últimos años no se han conseguido los títulos a los que los hinchas están acostumbrados. La llegada de los grandes nombres devuelve la ilusión y esa expectativa. En este caso, James trae esa expectativa de ver a un crack más jugando por Sao Paulo.”

El uruguayo también aseguró que no ve a James volviendo a Europa: “No creo que pase por la cabeza de ningún jugador que viene a Brasil, con más de 30 años, volver a Europa. Realmente no compensa, a no ser que vayas a algún equipo grande de Europa. El error que comete Colombia, es el mismo que se cometió en Uruguay y en Argentina, de no entender el Brasileirao. Lo competitivo, lo grande y lo pasional que es”.

Sobre los objetivos de los paulistas, Lugano declaró: “El objetivo principal es la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil. En el Brasileirao, Botafogo está lejos. Hizo un primer turno histórico. Está lejos, pero creo sí que llega Lucas, y ahora con James, deberían estar dentro del top 4.”

La llegada a Sao Paulo

¿Qué le puede ofrecer James a Sao Paulo?

- Es un equipo muy especial en la historia de Brasil y del continente. Un club enorme que tiene esa cultura de abrazar muy bien a los extranjeros y de jugar un buen fútbol. El hincha es exigente en ese aspecto, y en los últimos años no se han conseguido los títulos a los que están acostumbrados. La llegada de los grandes nombres devuelve la ilusión y esa expectativa. En este caso, James trae esa expectativa de ver a un crack más jugando por Sao Paulo y con él, motivar a todos para ir por grandes títulos.

¿Cuál es el ADN de Sao Paulo?

- Para entender el ADN de Sao Paulo, hay que mirar jugadores como Pedro Rocha, que es el mayor jugador de la historia del fútbol uruguayo. Un 10 típico de los 70/80, de Antonio Gareca, de Kaká. Ese es el paladar del hincha de Sao Paulo, un equipo que tradicionalmente juega bien al fútbol. James calza justo en lo que es la historia del club. Mucho más que el “jogo bonito”, el fútbol brasileño es muy exigente. La parte física, la intensidad, la emocional, tienes defensores muy fuertes que te lo hacen difícil. Después de la Premier League, el fútbol de Brasil es el más exigente, sin duda. Cualquier jugador que viene a Brasil tiene que estar bien para jugar.

Sao Paulo buscará volver a esa vitrina internacional. ¿Eso es lo que pretende con esa arriesgada apuesta?

- Sí, sin duda. Estamos en la semifinal de la Copa de Brasil, que es un título importante para el club. Estamos cuartos en el torneo local. Hasta los cinco primeros pasan a la Libertadores. Se está hablando mucho de Lucas Moura, que es oriundo de la casa. Hay expectativas por jugar en un club grande en Brasil. Eso te exige y te obliga. Es un nuevo desafío que te va a motivar. Si se adapta al ritmo de Brasil, seguro que Colombia tiene “10″ para un rato largo.

La adaptación al fútbol brasileño

¿El fútbol de Brasil podría acarrearle a James un problema de adaptación?

- Puede ser una dificultad. Por el perfil del técnico, van a intentar explorarle todo el potencial que él tiene y no sobre exigirle sobre lo que no tiene, que en este caso es el aspecto defensivo. Eso lo va a ir incorporando de a poco. Creo que hizo un movimiento justo. Es algo que le va a hacer bien a James, pero desde el punto de vista de su trabajo ofensivo, para librarse y destacar, va a tener que estar físicamente muy bien. Defensivamente los mediocampistas y defensas son muy fuertes acá.

¿El técnico se acomoda a lo que es James?

- Es un técnico muy pragmático. Se va a adaptar a lo que James preciso. James vino al club ideal, para el estilo de él, con el entrenador ideal. Cuándo le toque jugar, lo hará explotando su potencial.

Objetivos del club

¿Cree que este paso por Sao Paulo puede ser una plataforma para que James regrese al fútbol europeo?

- No. No creo que pase por la cabeza de ningún jugador que viene a Brasil, con más de 30 años, volver a Europa. Cuando comienzas a competir en Brasil te enamoras de la competitividad. Te das cuenta que es un fútbol tremendo, con mucha pasión, responsabilidad, muchas cosas para ganar, grandes desafíos y grandes rivales. Realmente no compensa, a no ser que vayas a algún equipo grande de Europa. El error que comente Colombia, es el mismo que se cometió en Uruguay y en Argentina, de no entender el Brasileirao. Lo competitivo, lo grande y lo pasional que es. No creo que se le pase por ningún segundo por la cabeza, ni a ningún jugador con más de 30 que viene a Brasil, volver a Europa.

¿Cómo recibió el hincha a James?

- La gente está con muchas expectativas. Faltaba un 10 de jerarquía en Sao Paulo. Como todo, después dependerá del rendimiento dentro de la cancha.

¿Va a jugar con la 10 James?

- Aparentemente sí. La 10 comenzó con Pelé en Brasil, por eso acá en Brasil tiene bastante respeto.