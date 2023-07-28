Quiénes no deben pagar el Impuesto Vehicular y quiénes sí: Consulte aquí

El impuesto predial es aquel que recae sobre la propiedad inmueble y se genera por la existencia del predio. Su base gravable depende del avalúo catastral. Por en el caso de los vehículos, el impuesto es de carácter directo y recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos gravados, que se encuentren matriculados en el Distrito Capital.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este viernes 28 de julio es la fecha límite para el pago del impuesto de vehículos de la vigencia 2023, sin descuentos por pronto pago y sin sanciones.

Es importante mencionar que los propietarios y poseedores lo deben declarar y pagar una vez al año y el valor del avalúo comercial del vehículo, según las características del mismo (marca, modelo, cilindraje, línea), es determinado en la resolución del Ministerio de Transporte para cada año.

Vehículos que están obligados a pagar el impuesto anual

Todos los vehículos particulares.

Todos los vehículos tipo automóvil.

Camperos.

Camionetas.

Station wagon.

Vehículos de carga y de pasajeros.

Motocicletas de más de 125 cm3.

Vehículos públicos.

Vehículos híbridos y eléctricos.

Vehículos automotores que no pagan impuesto

Las bicicletas, motonetas y motocicletas con motor hasta de 125 cm3 de cilindrada.

Los tractores para trabajo agrícola , trilladoras y demás maquinaria agrícola.

, trilladoras y demás maquinaria agrícola. Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas.

Los vehículos y maquinaria de uso industrial, que por sus características no estén destinados a transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público.

que por sus características no estén destinados a transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público. Los vehículos de la Empresa Distrital de Transporte Urbano, desde su liquidación, hasta la modificación o cancelación de las matrículas de los mismos.

Tarifa del impuesto a vehículos automotores 2023

Para la vigencia 2023, las tarifas están definidas según el Decreto 2588 del 23 de diciembre de 2022, según el artículo 33 de la Ley 2199 de 2022, la tarifa del impuesto de vehículos establecida en el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, tendrá 0,2 puntos porcentuales adicionales así:

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¿Cómo pagar el impuesto vehicular de forma rápida?

Las personas tendrán tres opciones para pagar el impuesto vehicular: de manera presencial en entidades financieras, por medios electrónicos (portales bancarios, corresponsales bancarios, cajeros electrónicos, audio línea)