Soat: ¿Por qué ya no se puede comprar en las bombas de gasolina?

Para julio del año 2012 los colombianos celebraron el anuncio sobre la posibilidad de adquirir el Soat en las estaciones de gasolina. En ese entonces se aclaró que las gasolinerías afiliadas a Fendipetróleo podrían vender este seguro. En su momento esta fue una gran noticia, porque se facilitaba la forma de adquirir este documento que es exigido por las autoridades y el gobierno.

Recordemos que el Soat, también conocido como Seguro Obligatorio, tiene como función proteger a los ciudadanos en circunstancias como accidentes de tránsito en donde salgan lesionados peatones, pasajeros, o conductores que se movilicen en todo el país. A su vez, este seguro garantiza la atención médica, cubre suministro de equipo médico y medicamentos, tratamientos y más. De igual forma, cubre la movilización de las víctimas mortales.

No obstante, hoy en día los colombianos ya no pueden adquirir este seguro en las estaciones de gasolina. Lo anterior, esta relacionado con una decisión por parte del gobierno y el Congreso que se tomó durante el 2022. De esta manera, las gasolineras han decidido dejar de vender este seguro. Tras esto, este asunto ha provocado que la compra del Soat sea mucho más compleja, pues se ha evidenciado que las aseguradoras no están dando abasto con la cantidad de clientes.

La ley 2161 de 2021, radicada por el gobierno Duque, detalla que debe haber una disminución en las comisiones de las ventas del Soat. Esto afectó a las bombas de gasolina y demás negocios como centros de diagnóstico automotriz, supermercados y más que eran intermediarios en la venta de estos seguros. Ante esto, las bombas de gasolina vieron una desventaja en la venta a futuro de este seguro.

Con esto, actualmente las aseguradoras son las que venden el seguro, pero la demanda es tal que no dan abasto y en consecuencia el valor de este seguro ha incrementado.

La finalidad de esta ley era garantizar que la expedición del Soat fuera virtual o se diera en las aseguradoras. Además, que con la alta cifra de evasión del Soat, lo que se buscaba era que el dinero de las comisiones a terceros (gasolinerías y demás) se empleara para cubrir los gastos que se generan a diario por los accidentes. Adicionalmente, con este dinero se evitaría la desaparición de este seguro.

De esta manera, no solo las aseguradoras han colapsado con la prestación del servicio, pues muchos ciudadanos lo solicitan por primera vez, sino que otros buscan renovarlo. Por lo que en los últimos meses se ha visto una crisis frente a este servicio, pues muchos colombianos han tenido que dejar de movilizarse por no tener el Soat al día, debido a que no tenerlo provoca una multa.

Otros se han visto perjudicados, pues hay quienes aseguran brindar el servicio de la venta y actualización del Soat, pero son estafadores.