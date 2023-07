VIDEO | Hinchas del Junior empañan la despedida de Sebastián Viera

El estadio Metropolitano de Barranquilla fue una fiesta total durante la despedida de Sebastián Viera del Junior de Barranquilla, evento que contó con la presencia de varias figuras del fútbol como Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Martín Arzuaga, Luis Muriel, Luis Díaz, entre otros.

No obstante, previo al partido de homenaje al uruguayo, se presentaron desmanes al ingreso de la casa de la Selección Colombia por cuenta de algunos aficionados del equipo rojiblanco que decidieron saltarse los protocolos y entrar por encima de las autoridades sin pagar la boleta.

😲 DESÓRDENES EN EL METROPOLITANO!



Centenares de personas forzaron algunas puertas de entrada e ingresaron sin pagar, al partido de despedida de Sebastián Viera. pic.twitter.com/cNbZi5xs2I — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) July 8, 2023

Posteriormente, se pudo controlar la situación y varios se quedaron sin asistir al último partido de Viera en el Metropolitano, que contó con la presencia de más de 50.000 personas.

“Cuando veníamos llegando vi todo el movimiento y me hizo acordar a las finales. Increíble que hoy el estadio se llene, me emociona demasiado, estoy demasiado agradecido; no he salido a la cancha y no quiero hacerlo porque quiero sorprenderme, sé que me va a impactar y que sea lo que Dios quiera. Esperemos que todos disfruten y sean felices hoy acá”, fueron las palabras de Viera una vez llego al estadio.

Una despedida llena de figuras

El juego se desarrolló entre dos equipos, uno conformado por el plantel principal del Junior para la próxima temporada. En este equipo dirigido por Hernán Darío Gómez, Viera fue el arquero e hicieron parte otros jugadores como Carlos Bacca, así como las contrataciones de Gonzalo Lencina, Emanuel Olivera y Pablo Rojas.

Por su parte, el equipo Los Amigos de Sebastián Viera estuvo conformado por José Luis Chunga; Iván Vélez, Harold Macias, Braynner García, Juan Guillermo Domínguez, Luis Narváez, José Amaya, Pibe Valderrama, Giovani Hernández, Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz.

Viera, sale del Junior de Barranquilla luego de 12 años, en los que se pudo convertir en el futbolista que más partidos ha jugado con la camiseta rojiblanca con 638 que se dividen en 487 en Liga, 45 en Copa Libertadores, 46 en Copa Sudamericana, 6 en Superliga, 13 goles y 7 títulos. Además, es el futbolista con más encuentros en la última década en el fútbol colombiano con 419 encuentros. Conquistó 7 títulos: 3 Ligas de Colombia, 2 Copas Colombia y 2 Superligas.