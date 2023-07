Sebastián Viera: “Si hay jugadores de buen pie, no puedes traer un DT que no juegue bien”

Sebastián Viera, exjugador y excapitán del Junior, habló del difícil momento que atraviesa el cuadro barranquillero durante este semestre, sumando tres derrotas en igual número de juegos, la más reciente en el partido de los octavos de final de la Copa Colombia, 4-3 ante el Cúcuta Deportivo.

Viera, quien aseguró tener una buena relación con el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, cuestionó su forma de jugar respecto a los hombres con los que cuenta en el campo de juego. “Si tenés un equipo de fútbol que la base de los jugadores es tener buen pie, que te juegan bien al fútbol, que la idiosincracia del lugar en donde estás es jugar bien al fútbol, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol”, aseguró en diálogo con ESPN.

Sobre su presente y cómo ha visto al Junior, comentó: “analizándolo no, no estoy trabajando en el Junior, no tengo esa función, ni me compete. Nada más lo veo como un hincha, siento como un hincha y nada, después trato de verlo. El primer partido lo vi contra Águilas, vi parte del segundo el partido anterior porque estaba de vacaciones, no pude verlo completo y hoy lo vi a ratos, estaba en clase de fútbol de mis hijos, iba y venía mirando el partido”.

Del juego con Cúcuta añadió: ”estuvo lindo el partido, entretenido, lástima que Junior perdió y no pudo ganar. Sé que en estos momentos los muchachos no la deben estar pasando bien, yo pasé esta situación, es una situación que se quiera salir cuanto antes, pensando siempre en el próximo partido, y cuando llega ese partido y no lo puedes ganar, obviamente mentalmente no estás bien”.

Viera aseguró que si él estuviera en el equipo, hoy sería señalado por las derrotas. “Si yo hubiera estado en el plantel, la culpa me la hubiera llevado toda yo. También se me culpó o no sé si se me culpó, pusieron de pretexto o excusa que cuando yo estuve los últimos tres partidos del campeonato pasado el grupo no se vio igual que cuando yo no estaba, eso a mí sinceramente, cuando me enteré que se dijo, me dolió”.

El uruguayo enfatizó que él siempre sostuvo una buena relación con los entrenadores del Junior, entre ellos Gómez: “con los técnicos anteriores yo siempre tuve una buena relación, incluso con Bolillo, de frente tenemos buena relación y yo siempre fui sincero con todos, yo con eso nuna tuve problemas. Si alguno tuvo problemas conmigo, no me enteré”.

No obstante, cuestinonó la falta de planificación en el club: “para que las cosas te salgan bien tiene que haber una planificación con base a las personas que tenés, si tenés un equipo de fútbol que la base de los jugadores es tener buen pie, que te juegan bien al fútbol, que la idiosincracia del lugar en donde estás es jugar bien al fútbol, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si tenés un equipo con gente que no juege bien al fútbol, no puedes traer un técnico que juegue bien al fútbol”.

“A qué voy con esto, si vos traes un jugador como Juan Fernando Quintero, todo lo que rodea a Juan Fernando Quintero tiene que jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack, la estrella, el esfuerzo que está siendo un equipo para traerlo es hacer la planificación con base a JuanFer, no traer la estrella a lo último. Primero traes la estrella y después armar un equipo con base a lo que trajiste. El técnico cuando comienza un campeonato planifica, ve a lo que le gusta jugar, su modelo de juego y trae los jugadores con base a su modelo de juego”, concluyó al respecto.