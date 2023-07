Alexis Márquez sobre el Junior: “Un equipo que necesita resultados es bastante peligroso”

Alexis Márquez estuvo en los micrófonos de El Alague en Caracol Radio dialogando sobre el presente de Atlético Bucaramanga, líderes de la Liga colombiana tras dos fechas, su próximo rival, el Junior de Barranquilla, y los nuevos fichajes de los Leopardos.

Primeros partidos siendo téncico del Bucaramanga

¿Cómo se siente dirigiendo a Los Leopardos?

- Hay muchos sentimientos parecidos a lo que vivía en el Pereira. Las ansias, las ganas y a veces la tristeza de la gente con los resultados. Eso lo vivía yo en Pereira, entonces creo que no soy ajeno a esto. Desde que uno trabaje bien y la gente esté con uno en las buenas y en las malas, los resultados van a llegar.

Balance de la Liga hasta el momento

¿Sufrió usted el duelo ante Atlético Huila?

-No sufrir porque no nos llegaron al arco. De pronto sí la necesidad del resultado. Los muchachos estaban hsaciendo un buen trabajo y merecían ganar. Por momentos Huila nos quitó el balón, por momentos se nos complicó el partido. Ellos nos quitaron la pelota en ciertos momentos del partido y la expulsión también nos complicó más las cosas, pero siempre buscando el arco y afortunadamente, sobre el final del partido, se logra la victoria.

El próximo rival es el Junior, ¿Cómo analiza al rival?

- Un equipo que necesita resultados es bastante peligroso. De pronto el nivel de estres que se maneja en esa situación es mucho mayor que cuándo estás con buenos resultados. Son muchas cosas que influyen en el rendimiento del jugador dentro de la cancha. Sean o no sean grandes, los resultados siempre influyen en el rendimiento. Es un equipo que necesita una victoria y será un partido muy disputado. Pero se van a encontrar a un Bucaramanga que va a ir a jugar, que no se va a esconder. La idea es ser un equipo ofensivo con la pelota y tratar de sacar el arco en cero.

Nuevos fichajes y métodos de entreno

¿Cómo se han acoplado los nuevos fichajes?

- Creo que los muchachos han llegado de buena manera, en base a lo que vimos en cada uno de ellos. Tuve la oportunidad de la que directiva me dejara traer a cada uno de ellos y, en cada uno vi algo que nos iba a servir en nuestro esilo de juego. Faltan algunos por jugar, pero lo que les digo es que hay que tener paciencia, esto apenas está comenzando. Todos tendrán la oportunidad de jugar.

¿Qué conclusión has sacado del equipo después de estas primeras fechas?

- Tenemos una metodología de entrenamiento que es siempre hacer los trabajos con balón. No me gusta ponerlos a correr en un parque o llevarlos a sitios que no tienen que ver con el fútbol. Todo se hace en una cancha y con balón. Al final es lo que le gusta al jugador, y cómo ahora tenemos GPS para manejar recorridos, distancias, etc... Si hay algún jugador que esté quedado, se habla con él y se le dice que no está rindiendo igual que sus compañeros. Por ahora todos lo han tomado de buena manera. Nosotros queremos ser un equipo rápido, por lo que siempre trabajamos principios básicos, como el control y la entrega. Vamos por buen camino y los muchachos han entendido la idea que tenemos para este semestre.

¿Usted llevaría a sus jugadores a la playa a entrenar en la arena?

- En lo personal, no. Es de pronto una carga física, o sobreesfuerzo. Cuándo jugué en el Cartagena me tocó trabajar en la playa. Teníamos sesiones de entrenamiento en pleno torneo. El primer día de la semana era el martes, que era doble jornada. En la mañana era en la playa y el desgaste era demasiado grande. Por lo general si uno juega un domingo, el cansancio le brota el día martes. Nosotros cuándo tenemos jornadas largas, hasta el segundo día trabajamos recuperación y ya el tercer día metemos carga fuerte. Yo lo vivía de jugador y notaba que cuándo había trabajo físico con balón salía de mejor calidad. Hay formas y métodos de trabajar diferente.