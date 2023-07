Noticias HOY 26 julio: millonario robo a Ecopetrol; ‘narco-camioneta’; metro Bogotá y más

El caso por el contrabando de hidrocarburos y robo a Ecopetrol avanza en la Fiscalía. Caracol Radio conoció que el ente acusador llamó a juicio a 10 empresarios involucrados en este escándalo de corrupción.

El entramado criminal se denomina “BUNKERING IMPERIO”. Los 17 empresarios aparecen en dos procesos, uno penal en la dirección contra organizaciones criminales y otro en extinción de dominio.

Según el expediente de la Fiscalía, esta organización se dedicaba al contrabando de crudo proveniente de Venezuela, crudo de mala calidad, que, en Colombia, era sometido a un proceso químico para camuflarlo y poder comercializarlo.

La investigación surge debido a la conexidad de 7 investigaciones llevadas a cabo por la DIJIN y la Policía Nacional desde el año 2016 al 2023, donde se determinó la actividad de 4 bandas criminales dedicadas a la mezcla y comercialización de hidrocarburo hurtado o de contrabando, con hidrocarburo legalmente adquirido, utilizando empresas fachadas, “siendo la principal víctima Ecopetrol con una afectación de más de $ 60.000 millones”.

Las autoridades lograron establecer que el apoderamiento de hidrocarburo lo llevaban a cabo desde el oleoducto Caño Limón Coveñas en el Catatumbo, siendo luego transportado y procesado en diferentes empresas, una parte comercializada a nivel nacional y otra exportado.

“Para el ingreso del crudo a Colombia, usaban empresas fachadas, haciéndolo pasar como diluyentes (rebajador de pinturas industriales) provenientes de Venezuela”, explicó la Policía.

A través de sus redes sociales el presidente Gustavo Petro confirmó que hubo acuerdo con el Distrito para modificar la primera línea del Metro de Bogotá. La propuesta será hacer un tramo subterráneo, una iniciativa que está siendo revisada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

“Pasar un metro elevado por el área mas densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá”, dijo Gustavo Petro.

Sin embargo, tras conocer que la Alcaldía negó dicho acuerdo y la concesión original sigue vigente para que el tramo de la Avenida Caracas sea elevado, Gustavo Petro aseguró:

“Dada la respuesta de la Alcaldía de Bogotá que pediremos por escrito, entendemos que el Gobierno Nacional, financiador mayoritario de la obra, ha sido engañado”, escribió Gustavo Petro.

Caracol Radio conoció que fueron capturados los tres policías que, en diciembre de 2022 detuvieron al ‘narco-chofer’ Manuel Antonio Castañeda, porque aparentemente se quedaron con parte de la coca que llevaba en la camioneta adscrita a la UNP.

Se trata de los policías José Ricardo Guerra Gómez, Jhon Jairo Rivas Mosquera, y Yorguin Omar Hernández Santamaria. Ellos fueron los uniformados que, en su momento, fueron reconocidos como funcionarios “destacables” porque, en diciembre de 2022, no aceptaron el soborno de $300 millones que Castañeda les ofreció para que lo dejaran seguir con el cargamento de estupefacientes.

Sin embargo, en el marco de la colaboración de Castañeda y otras averiguaciones que hizo la Fiscalía, se descubrió que el ‘narco-chofer’ en realidad llevada 212 kilos de coca en la camioneta que estaba adscrita a Ronald Rodríguez, el también detenido exsubdirector de Protección de la UNP. Los policías hoy capturados, solo reportaron 168 kilos. Se habrían quedado con 44 kilos.

Según el último informe proporcionado por Bomberos de Cundinamarca, el número de cuerpos sin vida encontrados después de la avalancha torrencial que devastó la vereda El Naranjal en Quetame ha aumentado a 28.

Los dos cuerpos más recientes fueron hallados en una jurisdicción perteneciente al departamento del Meta, específicamente entre el río Guayuribe y el Manzanares.

Aunque se ha logrado identificar la ubicación de las víctimas, en estos momentos las labores de recuperación están en curso y se están llevando a cabo con apoyo helicoportado de la Policía Nacional.

En diálogo exclusivo con Caracol Radio, Katherine Ibargüen, miembro de la Junta de Acción Comunal y lideresa social, narró los momentos de pánico que sufrió junto con los habitantes de la vereda San José de Caunapí, municipio de Tumaco en Nariño, cuando criminales incursionaron violentamente en la noche del pasado viernes 21 de Julio.

“Eran 15 hombres con fusiles. Estaban encapuchados y vestidos de negro. Escuché que golpearon una puerta de la casa de en frente. Imaginé que estaban tocando, pero me asusté cuando sonaron disparos. Luego, golpearon mi puerta”, dijo la mujer a Caracol Radio.

El nuevo escándalo se dio en medio del debate de moción de censura a la secretaria de cultura, Mery Luz Hernández, en donde el diputado Ferley Sierra anunció que tras un convenio con la Fundación de Trabajadores para el Desarrollo Social y Pacto para las Comunidades (Funsocial), desde la Secretaría de Cultura y Turismo se compraron juegos de parqués a $795.000 la unidad.

Solo dos candidatos a la gobernación han inscrito sus nombres en Santander

“Denunciamos una red de fundaciones de papel que contratan con la secretaría de cultura, nos llamó la atención un jueguito de parqués que apareció comprado por $795.000 cada uno. Era un juego de mdf recubierto con vinilo plastificado, un juego que por mucho valía $20.000 pesos”, dijo Sierra.

“Me mamé de sus denuncias”: la despachada de Iván Vargas contra Carlos Parra

La cantante pop irlandesa Sinead O’Connor, conocida por su interpretación de la canción “Nothing Compares 2 U”, murió a los 56 años, indicaron este miércoles medios irlandeses.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, indicó la familia en un comunicado difundido por el canal público RTE.

O’Connor alcanzó fama mundial en 1990 con la canción “Nothing Compares 2 U”, escrita por Prince. Sus dos primeros álbumes, “The Lion and the Cobra” y “I Do Not Want What I Haven’t Got” fueron grandes éxitos comerciales.

La cantante, que en 2018 anunció su conversión al islam, dio que hablar también con una serie de polémicas.

James Rodríguez, sin equipo desde que rescindió su contrato con el Olympiacos de Grecia en abril del presente año, le habría dado el sí al Sao Paulo de Brasil, así lo ha informado la prensa de dicho país. El colombiano llegaría este mismo jueves a territorio brasileño.

Vene Casagrande, periodista de SBT Sports, informó que el cuadro paulista le ofreció un contrato al ‘10′ colombiano por dos temporadas, al cual James le habría dado el “Sí” y este mismo jueves llegaría a territorio brasileño.

“James Rodríguez dijo ‘sí’ a la propuesta de São Paulo. El Tricolor está muy cerca de contratar al volante colombiano. Representantes del atleta y la directiva del club quieren cerrar todo hasta mañana para que el atleta viaje a Brasil.”, publicó Casagrande.

