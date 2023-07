“Me mamé de sus denuncias”: la despachada de Iván Vargas contra Carlos Parra

Bucaramanga

En medio del informe de gestión del primer trimestre de la secretaría de infraestructura de Bucaramanga, Iván Vargas, jefe de la dependencia se despachó en contra del concejal y candidato a la alcaldía municipal, Carlos Parra.

Le dijo que estaba “mamado” de las denuncias sobre las obras que se adelantan en la capital santandereana y de paso, le pidió renunciar a su cargo como concejal para seguir su campaña política.

“Me mamé de sus denuncias, estoy mamado porque así no es. Usted me dijo que me iba a ir a la cárcel y yo sí le digo a usted cuando los entes de control digan que no espero que usted se retire de la política porque así no es, si aspira a un cargo público no puede jugar con el sueldo y hacer de este espacio su campaña política”, dijo Vargas.

#VIDEO | "Me mamé de sus denuncias": la despachada de Iván Vargas, secretario de infraestructura de Bucaramanga contra el concejal Carlos Parra.

A su turno, el concejal Carlos Parra le respondió al secretario pidiendo una moción de respeto y le negó que haya sido de la corriente del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

“Muy respetuosamente secretario yo le mostré documentos que demuestran cosas que yo he afirmado, no son opiniones son hechos en donde está su firma. Yo soy del Partido Verde, competí incluso con el partido de Rodolfo para que lo sepa. Entonces le pregunto a usted si lo que yo mostré son documentos falsos o son mentiras por favor aténgase a lo que aquí se le está pidiendo”, dijo Parra.

La conversación continuó con la réplica de Vargas que dijo “es totalmente falso y por eso le tengo que decir lo que le digo y se lo digo así mirándolo a los ojos y espero que renuncie cuando la Contraloría diga que todo es falso”.

Los documentos a los que ambos funcionarios hacen referencia son los de las obras de la canalización de la quebrada La Iglesia, en los que según el concejal, estaría detrás la hija de Martín Tavera.