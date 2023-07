Esto costará ver el partido entre Colombia y Venezuela por Eliminatorias

Selección Colombia en amistoso contra Alemania (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images) / DeFodi Images

El 7 de septiembre la Selección Colombia jugará el primer partido que dará inicio a la etapa clasificatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se enfrentará a Venezuela en el Estadio Metropolitano de Barranquila a las 6:00 pm y ya se dieron a concer los precios de las entradas para acompañar a la Tricolor en estas Eliminatorias.

Inicia la venta de boletería: La Clasficatoria Sudamericana comienza en casa y con nuestro público.



🔗 https://t.co/Y3u3dVPEkN#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/APG3T0C2G5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 19, 2023

Para este primer partido los precios ascilan entre los 93.400 pesos para las localidades sur y norte y los 1.457.900 pesos para occidental baja + VIP FCF. Para acompañar a la Selección desde oriental alta el precio será de 373.400 pesos, para oriental baja 350.00 pesos y para occidental alta y baja tendrá un costo de 600.800 pesos.

El aforo para la preventa Bancolombia será el siguientes:

Para el primer partido estarán disponibles 5.000 boletas sueltas. 200 para occidental VIP FCP, 700 para occidental baja, 700 para occidental alta, 900 para oriental alta al igual que para oriental baja y 1.600 para norte y sur.

Con un total de 1.000 boletas disponibles para la compra de abonos (para los primeros nueve partidos), estrámm disponibles 100 para occidental VIP FCF, 150 para occidental alta, al igual que para occidental alta, 200 tanto para oriental alta como oriental baja y 200 para norte y baja.

Los siguientes partidos confirmados hasta el momento serán el 12 o 13 de octubre contra Uruguay y el 16 o 17 de noviembre contra Brasil, ambos en la casa de la Selección.

Además, se habilitó la opción de abonos donde se podrá acceder a un precio especial para los nueve partidos. En las localidades sur y norte el abono tendrá un costo de 840.00 pesos, para oriental alta 3.429.900 pesos, oriental baja 3.219.900 pesos y ocidental tendrá un costo de 5.529.700 pesos. Los abonos para occidental baja con acceso al VIP FCF serán de 13.243.600 pesos.

La preventa para esta etapa clasificatoria iniciará el 2 de agosto desde las 8:00 am para aquellos que paguen con la Tarjeta Oficial de la Selección Colombia, Tarjeta Visa Infinite, MasterCard Black y American Express Platinum y tendrán hasta las 7:59 am del 3 de agosto. Concluida esta primera etapa podrán acceder a las boletas aquellos que paguen con cualquier trajeta de crédito o débito de Banclombia desde el 3 de agosto entre las 8:00 am y las 7:59 pm o hasta agotar exitencias.

Para el público en general, podrán acceder a la boletería individual para el partido Colombia vs. Venezuela desde el 4 de agosto a las 8:00 pm en adelante. Los abonos para los primeros nueve partidos con todas las tarjetas de crédito y PSE, estrán disponibles desde el 3 de agosto a las 8:00 pm hats el 4 de agosto a las 7:59 pm o hasta agotar inventario.