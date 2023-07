Nos anunciaron 200 policías más y solo han llegado 40: Alcalde de Armenia José Manuel Ríos

Armenia

Ante el incremento de la inseguridad en Armenia, el alcalde de esa ciudad retiró el llamado al gobierno nacional para aumentar el pie de fuerza para hacerle frente a la delincuencia.

El mandatario José Manuel Ríos estuvo invitado en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio en la Ruta Regiones manifestó su preocupación por que las fuerzas militares están desmotivadas y maniatadas para actuar eso sin contar la promesa de la llegada de 200 uniformados más a la región y a la fecha solo han llegado 40″

Y agregó “a mí me gustan que me comparen con Pereira, esa ciudad tiene planificación, porque el POT de Armenia no tenía herramientas de desarrollo organizado, la capital de Risaralda tiene 100 planes de expansión y en Armenia no tenemos ni uno, y por eso hoy tenemos 10 planes y programas para la ciudad a cinco, 10 y 15 años para la capital del Quindío”

El alcalde de Armenia habló con Gabriel de las Casas director de la Luciérnaga sobre temas de importancia para la ciudad como las inversiones en la malla vial, la descontaminación de las quebradas, el alumbrado público, el proyecto Armenia Verde y sostenible, la planificación del territorio entre otros temas.

En Quindío insisten en la necesidad de aumentar pie de fuerza debido a la inseguridad