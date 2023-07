No hay informe sobre ingeniería de detalle para metro elevado de Bogotá: Minhacienda

En el marco de un evento realizado en Cartagena donde participan delegados de 16 países, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a la polémica entre el Presidente Gustavo Petro y la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre el proyecto del metro.

Bonilla aseguró que por ahora se desconoce la cifra real del metro elevado, porque no hay un soporte técnico que indique cuánto podría ser la inversión.

“La alcaldesa ha avanzado con la línea 2 del metro, dice que es subterránea y todavía la discusión es sobre la línea 1, que no sabemos cuál es el costo final. Por qué no lo sabemos, porque los encargados de desarrollar los estudios de ingeniería de detalle todavía no han entregado informes, y al no entregar informe no sabemos cuáles son los costos reales; hay un informe del 2014 que dijo cuáles eran los datos de ingeniería de detalle de la versión subterránea, no sabemos cuál es la versión del aéreo”, dijo Bonilla.

También le respondió al senador Efraín Cepeda sobre la supuesta baja en ejecución presupuestal destacando que hay un 60% de presupuesto de inversión comprometido, y que las obras no se pagan sin avances.