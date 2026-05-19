Un motociclista murió tras chocar contra un andén en la vía a Mamonal en Cartagena

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en la noche de este lunes 18 de mayo sobre la vía a Mamonal, una de las arterias viales con mayor flujo vehicular y de carga pesada en la capital de Bolívar. El siniestro vial generó consternación entre los transeúntes y conductores que se movilizaban por esta zona industrial en ese momento.

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La víctima fatal de este hecho fue identificada por las autoridades competentes como Jhon Esneider Peñate López. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos presenciales, el hombre transitaba en su motocicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo y terminó impactando de manera violenta contra las estructuras de un andén a la altura del barrio 20 de Julio.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el fuerte choque mecánico, Peñate López falleció prácticamente de forma instantánea en el lugar de los hechos, haciendo imposible cualquier tipo de asistencia médica.

Unidades operativas de tránsito y personal judicial se desplazaron hasta el sitio para realizar la respectiva inspección técnica del cadáver, iniciar el croquis del accidente y trasladar el cuerpo hacia las instalaciones de Medicina Legal mientras se esclarecen las circunstancias exactas que provocaron la fatalidad.