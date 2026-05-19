Exservidor del DATT estaría estafando a usuarios en Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena —DATT— informa a la ciudadanía que, a través de redes sociales, ha circulado una publicación relacionada con un presunto exservidor público de la entidad, quien, al parecer, estaría valiéndose del cargo que en algún momento ostentó para ofrecer servicios como supuesto tramitador, realizando cobros a usuarios bajo la promesa de agilizar trámites ante la entidad.

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Frente a esta situación, el DATT ratifica que todos los trámites pueden ser realizados directamente por los ciudadanos, sin necesidad de intermediarios. Así mismo, recuerda que los usuarios pueden programar sus actividades a través de la plataforma “Catalina”, canal dispuesto por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para facilitar el acceso a los servicios institucionales.

El DATT invita a la comunidad a no acudir a intermediarios no autorizados y, en caso de tener conocimiento de hechos concretos de esta naturaleza, ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.