Juan Pablo Rojas, un colombiano que conecta la transformación digital entre América Latina y EEUU

Desde Bogotá, y con experiencia en mercados de América Latina, Estados Unidos y especialmente en Norteamérica, Rojas se ha consolidado como líder en desarrollo de negocios, cloud computing, inteligencia artificial, preventa tecnológica y construcción de alianzas estratégicas.

Su perfil profesional combina años de experiencia comercial en el mercado norteamericano, con una visión técnica orientada a resultados. A lo largo de su carrera ha trabajado con grandes compañías, startups, integradores de sistemas y equipos ejecutivos, participando en interesantes ciclos de venta, adopción tecnológica, desarrollo de cuentas, diseño de propuestas de valor y crecimiento de ingresos en el sector cloud. Podriamos resumirlo como Global Business Development, Cloud & AI Tech Strategist, Digital Transformation Leader y Tech Pre-Sales Consultant.

Actualmente, Rojas se desempeña como Technical Pre-Sales Specialist en Machine Learning en Compass UOL, cargo que asumió en 2025. Allí lidera nuevas oportunidades de negocio con clientes mid-market de Amazon Web Services (AWS), desarrolla planes estratégicos de cuenta, impulsa relaciones de co-selling con equipos de AWS y participa en propuestas de transformación tecnológica. Su trabajo se enfoca en alianzas de marketplace en cloud y data, consultoría para implementación tecnológica y construcción de relaciones de largo plazo con clientes e hiperescalares.

Antes de este rol, en 2024 fue profesor asociado de Cloud Computing e Inteligencia Artificial en Universidad EAN y Uniempresarial CCB, donde orientó su labor a fortalecer las habilidades de estudiantes de ingeniería. Desde ese espacio académico contribuyó a la creación de programas de inclusión tecnológica y Cloud Clubs patrocinados por AWS, con impacto en más de 200 estudiantes mediante procesos de formación. Su trabajo docente también incluyó implementación de cloud e inteligencia artificial, consultoría en programas de transformación digital y escalamiento de estrategias educativas regionales.

Entre 2023 y 2024, Rojas trabajó en Globant Augoor en desarrollo de partners, consultoría y desarrollo de aplicaciones modernas de inteligencia artificial para clientes finales en Estados Unidos. En ese rol participó en procesos de adopción de IA, modernización de aplicaciones, modelos de inteligencia artificial y productos digitales, al tiempo que fortaleció relaciones estratégicas de largo plazo.

Su paso por Globant, entre 2020 y 2024, fue uno de los periodos más relevantes de su carrera. Como Senior Presales Consultant, tuvo a su cargo la construcción de propuestas para stakeholders de Norteamérica, acompañando portafolios y equipos comerciales en la creación de soluciones que conectaran la transformación digital con las necesidades reales de los clientes. Allí lideró equipos técnicos y comerciales, creó propuestas de negocio e impulsó ingresos y participación de mercado.

Previamente, entre 2019 y 2020, fue Senior Solution Consultant en Belatrix, donde trabajó en la planeación y creación de propuestas de valor para cuentas del mercado norteamericano, especialmente en la west coast de Estados Unidos. En ese cargo apoyó a Client Partners en la comercialización de soluciones digitales alineadas con el núcleo del negocio de cada cliente, con énfasis en ventas técnicas, relaciones de desarrollo de negocio y estrategia de transformación digital.

Su experiencia también incluye su rol como Technical Engineer en DELL EMC entre 2018 y 2019. Allí administró portafolios de soluciones de data center para clientes finales en América Latina, desde la venta consultiva y el diseño técnico hasta la implementación de líneas de nube híbrida. Participó en proyectos de centros de datos bajo modelos cloud y on-premise, con implementación de modelos convergentes e hiperconvergentes, expansión de infraestructura y generación de oportunidades comerciales. Entre 2017 y 2018 fue Cloud Sales Manager en TIVIT, donde tuvo la responsabilidad de desarrollar la línea de negocio Cloud Broker para Colombia. Su trabajo consistió en apoyar las áreas comerciales de la compañía, conectar portafolios de data center y service desk, consolidar alianzas con proveedores como AWS, IBM, Microsoft y Google, y desarrollar proyectos integrados entre IaaS y PaaS para clientes finales.

El inicio de su recorrido en transformación digital tuvo un punto clave en IKONOTECH, donde entre 2016 y 2017 trabajó como Product Cloud. En esa compañía lideró la construcción del área de desarrollo de productos cognitivos como una iniciativa de nuevos modelos de negocio basados en transformación digital. También impulsó esquemas comerciales de tecnología PaaS-Cloud, creó portafolios de productos, consolidó alianzas con proveedores tecnológicos y desarrolló soluciones disruptivas a partir de necesidades operativas de clientes.

Además de su experiencia corporativa, Rojas ha tenido una presencia activa en comunidades y escenarios de reconocimiento tecnológico. Desde 2023 es líder del AWS User Group Bogotá. En 2022 recibió el Business Projection Award, en 2021 fue ganador del AWS Welcome Grant, en 2019 fue AWS Educate Cloud Ambassador y en 2017 participó como speaker en IBM Interconnect, su carrera se pierde de vista entre logros, reconocimientos y el respeto de su industria.

Su formación académica refuerza esa combinación entre tecnología, dirección y negocio. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, graduado en diciembre de 2012. También cuenta con una especialización en Alta Gerencia de Chamber of Commerce University, finalizada en agosto de 2014, y un Master in Business Administration enfocado en tecnología y STEM de la Universidad de La Rioja. En paralelo, ha desarrollado proyectos académicos y de consultoría como AI & Cloud Consultant Director y profesor en la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre agosto de 2017 y febrero de 2025. También fue AWS Cloud Consultant Professor en Universidad EAN y la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá entre agosto de 2024 y junio de 2025.

Su preparación técnica se complementa con certificaciones y entrenamientos en Snowflake Master: Data Warehouse in the Cloud, realizado en Udemy University; End-to-End Real-World Data Engineering Project with Snowflake, de LinkedIn Learning con Deepak Goyal; Twilio Essentials Unit 1, sobre Twilio y Programmable Messaging; Twilio Essentials Unit 2, sobre Programmable Voice; Twilio Essentials Unit 3, All Together Now; Advanced University Course in TECH MBA, de la Universidad de La Rioja; Change Management Course TECH MBA y Delegating Course TECH MBA, ambos de Harvard ManageMentor HBR. También ha cursado formación para AWS Certified Solutions Architect Professional, Full Amazon Web Services Solution Architecture deep-dive for SAP-C02 en Coursera, y Accelerate Your Go-to-Market Strategy with AWS, Azure, and Beyond: The Ultimate CSP Partnerships en Udemy University.

Rojas define su propuesta profesional desde una mirada amplia. “La consultoría estratégica para empresas del mercado estadounidense es una de las áreas que más disfruto. Me apasiona trabajar con organizaciones que están en procesos de crecimiento y transformación, donde la tecnología se convierte en un habilitador clave para escalar sus operaciones”, afirma. Para él, el valor no está solo en implementar tecnología, sino en lograr que cada solución tenga impacto medible en eficiencia, crecimiento y posicionamiento.

Esa visión explica su manera de diferenciarse en un sector altamente competitivo. “Mi principal diferenciador es la capacidad de anticipar tendencias tecnológicas y traducirlas en oportunidades de negocio concretas”, señala. Rojas asegura que su trabajo consiste en conectar tendencias globales con necesidades puntuales del mercado estadounidense y local. También se describe como una persona enérgica, con una presencia capaz de impactar los espacios en los que participa. Su especialidad, dice, está en construir soluciones tecnológicas desde cero, particularmente en entornos de cloud computing e inteligencia artificial. A eso suma la estructuración de negocios tecnológicos, el desarrollo de alianzas con grandes compañías y el diseño de soluciones escalables que respondan a necesidades reales del mercado.

“Me defino como un líder estratégico, proactivo, propositivo y orientado a resultados, con una fuerte capacidad para transformar ideas en soluciones concretas”, sostiene. En su visión, la tecnología es un motor de cambio, pero también exige resiliencia, adaptación y liderazgo. Por eso, su carrera no solo habla de cargos o certificaciones, sino de una apuesta constante por llevar la transformación digital del discurso a la ejecución. En un contexto donde las empresas buscan crecer, reducir costos, adoptar inteligencia artificial y modernizar sus operaciones, Juan Pablo Rojas León representa una generación de profesionales colombianos que están conectando América Latina con los desafíos del mercado estadounidense. Su trayectoria demuestra que la transformación digital no depende únicamente de herramientas, sino de líderes como él, capaces de traducir la innovación en valor real.