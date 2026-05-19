Alcaldía de Cartagena resalta la atención de más de 590 mil usuarios en la ESE Hospital Local

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias realizó su audiencia pública de rendición de cuentas del año 2025, un espacio de diálogo transparente ante la comunidad cartagenera, en el que también participaron aliados institucionales, veedores ciudadanos, representantes de entes de control y diferentes actores del sector salud en la ciudad; en este ejercicio se socializaron los principales logros, avances y resultados materializados en pro de la transformación de la atención en salud en la que trabaja el gobierno Distrital hacia los cartageneros.

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Durante el espacio, liderado por la gerente de la entidad Sabrina Van-Leenden, se destacaron cifras que reflejan el fortalecimiento de los servicios de salud en las tres localidades del Distrito, incluidos sus corregimientos y zonas insulares, por ejemplo la atención integral a más de 590 mil usuarios y el fortalecimiento de la infraestructura para la prestación diferencial de los servicios de salud en las 47 sedes que comprenden la red pública de atención en la ciudad.

Asimismo, la ESE HLCI resaltó la habilitación de la nueva hospitalización de baja complejidad, así como el incremento de la demanda en consulta externa, superando las 837 mil atenciones materializadas, además del fortalecimiento de servicios como psicología, enfermería, nutrición y odontología, ampliando así la cobertura y capacidad de atención para la comunidad.

“Podemos decir que tuvimos unos resultados extremadamente favorables, tanto en intervenciones de infraestructura como en sostenibilidad financiera y, sobre todo, en apoyo a las comunidades. Gracias a todos los cartageneros por confiar una vez más en la ESE Hospital Local Cartagena de Indias”, manifestó la gerente de la ESE Sabrina Van-Leenden.

“Seguimos trabajando con determinación para fortalecer los procesos y servicios que nos permitan seguir transformando la salud de los cartageneros.”, puntualizó la funcionaria en el desarrollo del espacio de rendición de cuentas.

Estos avances hacen parte del compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena, liderada por el alcalde Dumek Turbay, de continuar fortaleciendo la red de atención en salud y garantizar un servicio cada vez más digno, cercano y oportuno para todos los cartageneros.

Uno de los puntos destacados durante la rendición de cuentas fue el trabajo diferencial desarrollado por los Equipos Básicos en Salud, que lograron cubrir demanda en las tres localidades de Cartagena, materializando más de 71 mil atenciones en 108 microterritorios priorizados en la ciudad, incluyendo comunidades insulares y cabildos indígenas, ofertando servicios con enfoque intercultural.

De igual manera, la entidad presentó avances en infraestructura y modernización de servicios, con el mejoramiento y adecuación de sedes como los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) de La Esperanza, Bosque, Nuevo Bosque, Olaya Herrera, Bayunca y Ararca, fortaleciendo áreas asistenciales como consulta externa, urgencias y hospitalización de baja complejidad.

Adicionalmente, se implementaron mejoras en señalización, bioseguridad y flujos seguros para brindar a los usuarios mayor fiabilidad en el servicio prestado en estos centros de atención, sumado a la adecuación de espacios diagnósticos y la adquisición de equipos biomédicos que modernizan los servicios en beneficio de la población cartagenera.

Con estos resultados, la ESE HLCI se reafirma en su compromiso de seguir transformando la salud de los cartageneros, y seguirá trabajando por una ciudad donde la atención en salud sea cada vez mejor en cada rincón del territorio.