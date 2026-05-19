Policía reportó siete capturados y un menor aprehendido en Cartagena

En el marco del “Plan Bastión” enfocado a las estrategias diferenciales contra los delitos de mayor impacto en la ciudad, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, lograron dar estos resultados contundentes con el objetivo de seguir contrarrestando los diferentes hechos delictivos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

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Estos planes continúan arrojando resultados en beneficio de la ciudadanía, con la puesta en marcha de nuevas estrategias del servicio de Policía en toda el área metropolitana, permitiendo, mediante varios operativos, la captura de siete sujetos y la aprehensión de un adolescente de 17 años.

En el barrio El Country: tres capturados y un aprehendido

Durante operativos de registro y control en el barrio El Country, fueron capturados tres sujetos de 22, 26 y 19 años, respectivamente, así como la aprehensión de un adolescente de 17 años, quienes minutos antes habrían intimidado con arma de fuego a un ciudadano, despojándolo de sus pertenencias y emprendiendo la huida en una motocicleta. Con la activación del plan candado se desplegó una persecución, durante la cual fueron interceptados y capturados.

Durante el procedimiento se incautaron un arma de fuego tipo pistola, cuatro cartuchos, cuatro celulares y tres motocicletas.

Dos capturados y un arma de fuego incautada durante hurto

En la avenida Pedro de Heredia, a la altura del sector Los Ejecutivos, fueron capturados dos hombres de 33 y 18 años, quienes, mediante intimidación con arma de fuego, le habían hurtado una pulsera de oro a un ciudadano.

La rápida reacción policial permitió capturarlos y recuperar el elemento hurtado. Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego tipo pistola, tres cartuchos, una motocicleta y dos celulares.

En el sector El Tancón fueron capturados dos presuntos delincuentes por hurto

Tras una intensa persecución por el sector El Tancón, fueron capturados “El Kike” y “El Jaider”, de 18 y 21 años, quienes habían intimidado con arma de fuego a una mujer, despojándola de dos anillos de oro.

La rápida reacción policial, permitió interceptarlos y capturarlos. Durante el procedimiento, fue incautada un arma de fuego tipo pistola, un cargador y dos cartuchos.

Los cinco capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

La Policía Nacional, a través de un equipo especializado en inteligencia e investigación judicial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las investigaciones teniendo en cuenta los antecedentes de los capturados y el modus operandi, con el fin de determinar si existen vínculos con bandas delincuenciales dedicadas al hurto en diferentes modalidades y así lograr su total desarticulación.

En lo corrido del año se han capturado 2.729 personas por diferentes delitos, 419 por hurto en diferentes modalidades, 293 por porte ilegal de armas de fuego y se han incautado 256 armas de fuego.

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo contundente contra las bandas dedicadas al hurto en cualquier modalidad, momento en el que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.