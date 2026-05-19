Unicartagena se alista para su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025

La Universidad de Cartagena realizará, como cada año, su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, un espacio institucional de diálogo, transparencia y participación ciudadana en el que se presentarán los principales avances y resultados de la gestión universitaria durante el año inmediatamente anterior.

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El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 21 de mayo de 2026, a partir de las 9:00 a. m., en el Paraninfo Rafael Núñez del Claustro San Agustín, y tendrá como lema “La transformación la cuentas tú”, una invitación abierta a la comunidad para reflexionar sobre el papel de la educación en la transformación social.

En esta edición, la jornada contará con un formato de conversación en el que participarán el rector, Willian Malkun Castillejo, y el pedagogo Julián de Zubiría, quienes abordarán preguntas clave sobre el poder transformador de la educación, el impacto de la universidad en la sociedad y los desafíos actuales de la formación de ciudadanos.

La audiencia pública hace parte del compromiso institucional de rendir cuentas a la ciudadanía, mediante la presentación de resultados verificables en ámbitos académicos, investigativos, administrativos y de proyección social, fortaleciendo así los principios de transparencia y participación.

Durante el evento, se promoverá un diálogo abierto en torno a interrogantes como el significado de transformar en el contexto actual, las huellas que deja la universidad en el territorio y los límites y posibilidades reales de la transformación universitaria.

La institución extiende la invitación a estudiantes, docentes, egresados, medios de comunicación y ciudadanía en general a participar activamente en este espacio de interés nacional, teniendo en cuenta que la incidencia de la Institución en el desarrollo social se extiende desde Cartagena hasta todos los departamentos de la región Caribe.

Quienes deseen seguir la transmisión en vivo deben ingresar a este enlace, donde además será posible activar un recordatorio previo al inicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Participar es clave para seguir construyendo una universidad que transforma realidades.