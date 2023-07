Ovnis: exoficiales de inteligencia de EE.UU dicen que hay evidencia de “restos no humanos”

El Pentágono está rastreando cada vez con más frecuencia reportes de Objetos Voladores no Identificados (Ovnis). Según el gobierno de EE.UU. en la actualidad investigan más de 650 casos potenciales de los llamados “fenómenos aéreos no identificados”.

En ese marco, este miércoles, en una audiencia en la Subcomisión de Seguridad Nacional Frontera y Relaciones Exteriores de la Cámara de Estados Unidos, tres exmilitares dieron sus versiones sobre Objetos Voladores no Identificados (Ovnis).

Ryan Graves, expiloto de la Armada de Estados Unidos y director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace, David Fravor, comandante retirado en la Armada, y David Grusch, exoficial de inteligencia en la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, aseguraron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional y que el gobierno norteamericano ha mantenido un secretismo excesivo al respecto.

Ryan Graves aseguró que él mismo tuvo que lidiar con avistamientos mientras prestaban el servicio militar. Aseguró que los encuentros con fenómenos anómalos no identificados (UAP, por su acrónimo en inglés) “no son raros ni aislados”. “Si todos pudieran ver los datos de sensores y videos que presencié, nuestra conversación nacional cambiaría”, declaró.

Y añadió, “insto a dejar de lado el estigma y abordar el problema de seguridad que este tema representa. Si los UAP son drones extranjeros, es un problema urgente de seguridad nacional. Si es otra cosa, es un asunto para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad de vuelo. El pueblo estadounidense merece saber qué está sucediendo en nuestros cielos. Ya es hora de que se revele esta información”.

“Rastros biológicos no humanos”

David Grusch denunció que el gobierno ha encubierto sus investigaciones sobre los avistamientos de objetos no identificados. Dijo que comunicó la información al inspector general de la comunidad de inteligencia.

De acuerdo con el exoficial de la Armada, un compañero suyo le contó que un objeto de entre 1,5 y 4,5 metros de diámetro “voló entre dos F-18 y se acercó a 15 metros de las aeronaves”, según cita CBS News.

Así mismo, dijo que existe un programa secreto del gobierno en donde se viene estudiando hace décadas las actividades extraterrestres y que no sólo ha encontrado restos de naves sino también “restos biológicos no humanos”. David Grusch fue categórico. Afirmó que las autoridades estadounidenses recuperaron una aeronave no humana.

“¿Usted cree que nuestro gobierno ha mantenido contactos con inteligencia extraterrestre?”, le preguntó la congresista Nancy Mace.

“Es algo que no puedo discutir en público”, respondió Grusch.

“Bueno, no puedo preguntar cuándo ocurrió esto”, dijo la congresista republicana, y agregó: “Si cree que hemos encontrado restos de naves, como dijo antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos de estas naves?”.

“Como lo dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes”, respondió el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea.

“¿Eran restos humanos o no humanos biológicos?”, insistió Mace.

“No humanos, y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa”, aseguró Grusch.

[AHORA] David Grusch, oficial de la Fuerza Aérea y ex oficial de Inteligencia, declaró bajo juramento en el Congreso que Estados Unidos recuperó restos biológicos no humanos de OVNIS.👽🛸 pic.twitter.com/1c5yvfsVcJ — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 26, 2023

Además, dijo que el jefe de un grupo de trabajo del gobierno sobre OVNIS le pidió en 2019 que identificara todos los programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo. En ese momento, Grusch fue asignado a la Oficina Nacional de Reconocimiento, la agencia que opera los satélites espía de EEUU.

“Me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de fallas OVNIS de varias décadas al que se me negó el acceso”, dijo.

La audiencia es la más reciente iniciativa de legisladores, funcionarios de los servicios de inteligencia y militares que trabajan en fenómenos aéreos inexplicables para investigar el asunto en una plataforma nacional.

“Se trata de una cuestión de transparencia gubernamental”, declaró Tim Burchett, representante republicano de Tennessee que impulsó la la audiencia. “No vamos a traer hombrecillos verdes ni platillos voladores a la audiencia... Solo vamos a llegar a los hechos. Vamos a descubrir el encubrimiento, y espero que esto sea solo el comienzo de muchas más audiencias”.

Objetos con tecnología superior

David Fravor se refirió a un hecho sucedido en noviembre de 2004, cuando comandaba el Escuadrón de Caza y Ataque Cuarenta y Uno de la Armada de Estados Unidos. Según él, vieron un objeto ovalado que flotaba sobre las aguas, el cual se elevó más de 3.600 metros y desapareció tras acelerar. Ese objeto ha sido llamado Tic Tac.

“Este objeto Tic Tac acababa de recorrer 96,6 kilómetros en un período de tiempo muy corto (menos de un minuto), tenía un rendimiento muy superior al de mi [avión de combate] F/A-18F completamente nuevo y no operaba con ninguno de los principios aerodinámicos conocidos que esperamos para objetos que vuelan en nuestra atmósfera”, añadió.

Así mismo, señaló que, “la tecnología a la que nos enfrentamos fue muy superior a cualquier cosa que tuviéramos” y aseguró que “lo impactante es que el incidente nunca fue investigado, ninguno de mis compañeros de tripulación fue interrogado, nunca se llevaron grabaciones y, después de un par de días, se convirtió en una gran historia para contar a los amigos”.

La de este miércoles era la tercera audiencia sobre el tema en el Congreso o en el Senado tras medio siglo de mantener el asunto bajo la alfombra. En la celebrada en abril en la Cámara alta, Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Pentágono, aseguró ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, que la cantidad de casos aumentó respecto de los 350 informes que se tenían iniciando el año.