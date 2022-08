Ovnis en Colombia: Historias que han demostrado la presencia de estos seres

Por muchos años para la humanidad ha sido un misterio si existe vida o no en otros planetas. Justo por esto se han desarrollado investigaciones y hay personas que han considerado dedicar sus vidas a descifrar qué tan cierto es que haya vida extraterrestre. Asimismo, gobiernos como el de Estados Unidos ha invertido en estudios para ver qué tan amenazado podría estar el territorio por cuenta de un alienigena.

Personas como astrónomos o astrofísicos son quienes suelen estar al frente de este tipo de investigaciones. No obstante, en varias ocasiones personas de distintas partes del mundo han señalado que han visto un objeto volador u ovni cerca a la Tierra. Colombia, ha sido uno de los países en donde se han reportado casos de estos. Sin embargo, es preciso mencionar que por el momento la ciencia no ha logrado concluir si existe o no vida extraterrestre, y de esta manera asegurar que han visitado a la Tierra.