VIDEO | DT de Once Caldas sigue causando polémica: casi se va a los golpes con un hincha

Pedro Sarmiento ha sido el hombre más cuestionado en los últimos días en Manizales. El entrenador de Once Caldas todavía no logra conseguir resultados para sacar al equipo de la comprometedora zona en la que se encuentra cerca del descenso y a eso se le suman las declaraciones que ha dejado en sus recientes intervenciones públicas.

Ahora, Pedro Sarmiento se encuentra en el ojo del huracán por un video que comenzó a circular en redes sociales en el que se le ve increpando a un hincha en lo que parece ser un restaurante y tiene que ser separado, ya que se le nota bastante alterado, al punto de casi sobrepasar su ira hasta la agresión.

Antes de que se revelara el video, en el programa Las Voces del Fútbol de Manizales, un hincha que se identificó como Sergio Rojas, denunció el intento de agresión por parte del técnico de 66 años y contó cómo sucedieron los hechos.

“El día de ayer (domingo) en el barrio La Estrella me encontraba haciendo unas diligencias laborales y al otro lado de la cuadra venía bajando el profesor Sarmiento con (Gustavo) Chaverra, el preparador físico. Le dije que tenía que respetar la hinchada, la ciudad y el equipo donde está, y que lo que había dicho no era correcto. Él me dijo, que había descontextualizado todo porque no fue así. Le dije que estaba irrespetando a un campeón de América y que no se le olvidara donde estaba parado”, dijo en principio partiendo de los que había dicho Sarmiento en entrevista con Caracol Deportes Sábado, donde no asumió la responsabilidad de la situación del club asegurando que “no iba a pagar facturas ajenas, además de hacer declaraciones subidas de tono.

Posteriormente, en el relato del seguidor del cuadro albo, manifiesta que el DT cruzó la calle y lo encaró. “Me dijo: ‘Yo tengo las que sabemos muy bien puestas y cuando quieras te lo demuestro’... Él cruza la calle y va con intenciones, no sé si de pegarme o de continuar con la discusión, y va muy alterado como responde en las entrevistas. Se dirige a alzarme la mano, yo me defiendo y me agarra las manos”.

“Me dice: ‘guevoncito, no sabes con quién estás hablando y si me toca meterte la mano o demostrarte quién soy, lo voy a hacer’, ahí interfiere el profesor Chaverra e intenta alejarlo, después llega el profesor Hernán Darío Herrera. Él le dice a Chaverra que se lo lleve porque está entrado en cólera. Es una gran mentira que se le agredió o se le corretió”.

El hincha del cuadro blanco dejó claro en la entrevista que estaba buscando las pruebas mediante los videos de seguridad del establecimiento en el que se encontraba. En la tarde del lunes, se filtró públicamente.

Pedro Sarmiento fue nombrado técnico de Once Caldas a inicios de marzo del presente año. Desde entonces, ha dirigido 15 partidos por Liga, en los que ha conseguido 2 victorias, 7 empates y 6 derrotas para un pobre rendimiento del 28,8 %.

El equipo se encuentra cada vez más cerca de la zona de descenso con un promedio de 1,14, apenas unos puntos porcentuales por arriba de Huila (0,95) y Unión Magdalena (0,97%). Es de mencionar que el club campeón de la Libertadores 2004 nunca ha descendido y la hinchada se encuentra preocupada porque desde hace 7 semestres no se consigue clasificar a cuadrangulares.