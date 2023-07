Sarmiento vuelve a hablar del descenso: A mí no me van a cobrar una factura que no es mía

Once Caldas se encuentra atravesando un complicado momento teniendo en cuenta que está muy cerca de entrar en las posiciones de descenso. El equipo cuenta con un promedio de 1,14 y se ubican en la casilla 18, mientras que Unión Magdalena (0,97) y Atlético Huila (1,00) están perdiendo la categoría parcialmente en los puestos 19 y 20. Además, los resultados siguen sin acompañar al cuadro albo, que en el último juego cayó 3-1 ante Deportes Tolima.

Sin embargo, al entrenador Pedro Sarmiento no le agrada cuando se le menciona la palabra descenso y así lo hizo saber en rueda de prensa posterior al juego y se encargó de dejarlo mucho más claro en diálogo con Caracol Deportes Sábado, donde resaltó que no es el responsable de la lamentable situación, ya que apenas lleva cuatro meses al frente de los manizaleños.

Respecto al partido en el que cayeron ante el cuadro pijao, resaltó que es complejo jugar igual de visita que de local, pero que de a poco irán encontrando las maneras de mejorar para conseguir los resultados.

“Se cambia la condición de jugar de local a vista, es un tema que hay que superar y la propuesta fue entre comillas sana, de querer enfrentar a un Tolima que venía de jugar con el América y enfrentarlo mano a mano. A nosotros nos gusta demostrar que tenemos confianza en ellos (jugadores) y en la alineación nos quedó faltando, hay que aprender a jugar para ganar. Nos pasamos dos meses mientras se hacían contrataciones, yo les decía que sonaría a disculpa, pero hay equipos que nos llevan ventaja. Eso por ahí hace que la gente dude de lo que tiene y lo que es capaz, quisimos demostrar que es una forma de aprender”, comentó al respecto del juego.

Asimismo, manifestó que este tipo de resultados hacen que la gente piense negativamente de cara al tema del descenso, pero recalcó que él tiene que ser positivo. “Es el segundo partido apenas y hay gente acostumbrada a pensar negativamente, hay veces con rabia y mala intención, pero va a costar un poquito porque no vamos a aflojar, vinimos acá a trabajar, sino que es de tiempo de trabajo y acá piensan en el tema del descenso, que yo pocas veces lo toco, pero no me quiero ocupar de eso. Hay que pensar en una forma diferente y construir un grupo con actitud positiva”, agregó.

Poco tiempo de trabajo

Nosotros tenemos escasos dos meses y tenemos un grupo de divisiones menores, hemos trabajado con cuatro o tres de divisiones menores, es un grupo de jugadores jóvenes, si no quieren entender eso, yo no soy capaz de convencerlos o hacer cambiar el pensamiento a la gente. No conozco un equipo que gane de local y de visita de manera permanente.

¿Cuánto tiempo es el prudente para cosechar resultados?

No tiene sentido que yo vaya a poner un tiempo límite, el trabajo nos dará la constancia de eso. Millonarios, cuando llevó a Gamero lo quería echar a los seis meses. Si esa actitud sigue de la parte de la gente que duda, el tiempo nos tiene que dar la respuesta. Nosotros no tuvimos el tiempo necesario para la pretemporada, fueron dos partidos con Cali y dos con Pereira y nos quedaron faltando muchas cosas para aprender, que los jugadores aprendan muchas cosas, esto es de paciencia, la muestra del partido con Nacional fue de actitud y lucha. No es porque se perdió, lo que se hizo no sirve o es malo.

Es un tema mental, un tema mío. Si la gente quiere pensar de otra manera, que lo piensen, pero la realidad es esa. Quedan 18 partidos para aceptar la palabra del descenso, yo no quiero pensar en eso. La tranquilidad de la gente es que ganemos. Tiene derecho a pedir resultados y yo tengo derecho a trabajar.

Me están cobrado cosas que no son, quieren que yo cure un equipo que viene con 5 años de dificultades. Yo llegué con un grupo formado, este es el equipo que hemos podido trabajar, los que se fueron y los que llegaron y los pelados de divisiones menores. Si me quieren cobrar, cóbrenme. Yo no tengo miedo y tengo ganas de trabajar. Si me toca irme al descenso algún día me iré, pero no pienso en eso de momento.

Aquí se habla del descenso, pero a mí me tocó el tema del descenso, yo no recibí el equipo de primero y lo llevé a esa zona, yo tengo es que cambiar la mentalidad y me la vienen a cobrar a mí ahorita. He trabajado con el grupo mío cuatro meses. Si me van a cobrar una factura que no es mía, no papá.

¿Hay confianza por parte de la directiva?

Tenemos hasta el momento, absoluta confianza en los dirigentes. Cuando nos trajeron acá, conocía el presente y el riesgo que se corría en ese momento con el descenso, la decisión la toman ellos, pero hemos demostrado cosas importantes y cosas buenas. Cuando llegamos había jugadores veteranos, hoy el grupo tiene un promedio de edad de 26 años, se han subido jugadores de divisiones menores. Hay equipos con 12 refuerzos, pero permanentemente le están machacando el tema del descenso, sé que se fueron 5 puntos, pero creo en el trabajo. Yo no voy a convencer a nadie a través de la radio, yo tengo que convencer al grupo a través de trabajo parece que me quisieran ver derrotado y a mí no me van a derrotar con imaginarios, si me derrotan es con hechos reales.

Yo creo que sí, ellos tenían muy claro el tema de la situación del equipo, yo no llegué con el equipo del primero, llegué con un equipo en situaciones complejas, ellos confiaron en nosotros para que sacaremos esto adelante, por un partido no creo que dejen de desconfiar. El que no puede desconfiar del trabajo soy yo, yo confío que con el trabajo vamos a sacar esto adelante. Yo pido ayuda de la gente que maneja los medios porque sé la fuerza de los medios, parece que me quisiera perjudicar, me perjudican de otra manera. Yo me voy algún día y pasa lo que tenga que pasar, quiero que se unan y que sean capaces de mantener la fuerza. Hay unos que le meten el dedo en la llaga a uno y por eso yo me caliento. Yo vengo a tratar de trabajar y hacer mi trabajo trasparente y mucha gente se da gusto cuando se encuentran con uno de esta manera.

Escuche la entrevista completa