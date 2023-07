Joven pierde la vida luego de que al parecer su compañero de equipo de fútbol lo apuñalara

Pereira

La vida de dos jóvenes de 17 años cambió por completo tras una discusión en la que, al parecer, uno de los menores le reclamó al otro por haberse metido con su novia, en medio de lo que sería una riña por celos, uno de ellos apuñaló al otro, quien de acuerdo con información allegada a este medio, habría muerto camino al centro hospitalario.

El secretario de Deporte de Risaralda, Luis Eduardo Duque Sanz, lamenta lo ocurrido y resalta la importancia de que los escenarios deportivos no sean centro de agresión, sino de recreación.

“El deporte y la cultura siempre han sido espacios de paz, recreación, salud, y esto no puede permear estos estados, eso no nos lo podemos permitir; Colombia es un país violento y siempre se ha hablado de que el deporte y la cultura son esos espacios que necesitamos para nuestros jóvenes, para nuestros niños, nuestras niñas, y no podemos permitir que este tipo de cosas pasen. Vamos a hacer algo con el Gobernador porque esto es una cosa que nos duele a todos, lo que sucedió con estos jóvenes, y desde la Secretaría de Educación también tenemos que hacer algo al respecto”, dijo el funcionario.

Este es un llamado de atención para que todos los formadores entorno al deporte y los jóvenes, se enfoquen no sólo en ser mentores en sus procesos deportivos, sino también guías y una compañía que aliviane sus angustias y afecciones frente a su salud mental.

“Tenemos que mirar dónde están nuestros hijos, que dolores tienen, su salud mental, por qué un chico tome una decisión de agredir a otro; esto sucede en muchas partes, no solo en el deporte, y yo creo que este es el momento que tenemos que mirar, los entrenadores, los formadores, nosotros, cómo podemos acompañar a las familias, porque cuántos de estos muchachos no tienen una compañía efectiva. Yo soy muy sincero, a veces los padres de familia se portan mal, a veces las barras, agreden a los árbitros y ese tipo de cosas no pueden suceder, por el bienestar de nuestra comunidad”, resaltó.

El menor que agredió a su compañero se quedó en el lugar, donde las autoridades procedieron a realizar las acciones correspondientes.

Este caso se presentó previo a un partido del Campeonato de Liga Sub-17 de Risaralda, donde participaría el Club Vencedores, del cual eran integrantes los dos jóvenes involucrados en el caso.