¿Sufre de colon inflamado?: estos son los alimentos que debería evitar

El síndrome de colon irritable es un trastorno del sistema digestivo, más específicamente del área intestinal, que puede ocasionar dolor en la parte baja del abdomen, diarrea, vómito e inflamación. Por esta razón, las personas que sufren de esto deben evitar algunos alimentos que son bastante perjudiciales para esta condición e incentivan el mal funcionamiento del intestino grueso.

Cabe resaltar que no hay una causa exacta por la cual se determinen las causas de esta enfermedad, ya que el diagnóstico se basa en los síntomas que presenta la persona al momento de acudir al médico. También es importante entender que esto no tiene cura y es un problema crónico, no obstante es algo que se puede controlar con una buena alimentación.

¿Qué alimentos evitar si sufre de colon irritable?

Jacqueline Wolf, doctora especializada en gastroenterología de la Universidad de Harvard, junto con la doctora Judy Nee, profesora en la misma institución, escribieron un artículo para la CNBC, en donde comentó 8 alimentos que todas las personas con colon irritable deben evitar tener los síntomas que implican dicha enfermedad.

A continuación, le contamos qué es lo que no debe comer si sufre de esto:

1. Alimentos endulzados: La mala absorción de los endulzantes ocurre en alrededor del 50% de la población, esto sucede cuando las células del intestino tienen dificultades para absorber la fructosa, un poco de esto no representa un peligro, pero en lo posible evite las siguientes comidas:

Pan y productos horneados

Fruta enlatada o en almíbar

Productos lácteos endulzados como el yogur, avena, kumis y demás.

Salsas como de tomate, bbq o miel mostaza

Gaseosas y jugos

En su lugar, opte por alimentos integrales y bebidas con menos azúcar, tenga en cuenta que la carbonatación puede causar hinchazón, así que puede reemplazarlas por agua sin gas o jugos de fruta natural.

Frutas con alto contenido de fructosa: Sucede lo mismo con los alimentos endulzados:

Manzana

Sandía

Uvas

ciruelas

duraznos

Plátanos maduros

Pasas

Vegetales con alto contenido en fructanos y galactanos

Espárragos

Calabacín

Cebolla

Chalotas

Puerros

Alcachofas

Remolacha

Lácteos y sus derivados: probablemente sean los alimentos que más daño le hacen al colon, por eso es importante que los evite a toda costa.

Granos y cereales: Además de producir inflamación inmediata, son alimentos que no caen nada bien en el estómago, por esto es que una persona con colon irritable no debe consumir ningún tipo de grano en su dieta cotidiana.

Alimentos fermentados: Las expertas mencionaron que aunque este tipo de comidas usualmente ayudan a enriquecer la microbiota intestinal, así mismo pueden producir una gran cantidad de gases e hinchazón en el intestino grueso, razón por la cual no son recomendables.