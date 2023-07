Más de 300 indígenas de Pueblo Rico sin agua debido a las altas temperaturas

Pereira

Francia Elena Giraldo Guasorna, líder Embera Wera de la vereda Kundumí, resguardo unificado Embera Chamí sobre el río San Juan en el municipio de Pueblo Rico, denunció que su comunidad está en riesgo, ya que hace más de 20 días está sin el servicio de agua potable, mismo que viene fallando de tiempo atrás y que no estaba adecuado de manera óptima para su uso.

Explicó que, una vez se presentan las altas temperaturas, el nacimiento del río que los abastece se seca, y los 318 habitantes del resguardo más los niños y niñas que desde las veredas cercanas llegan al colegio de la localidad, sufren las consecuencias.

“El nacimiento que nos abastece como comunidad en este momento, por el verano tan fuerte que hay, se nos secó y no nos abastece la comunidad; estamos pasando por una situación muy delicada ya que el agua es primordial en la vida del ser humano. Yo le hago este llamado a las entidades que nos puedan ayudar, ya han venido bomberos, delegados de la Gobernación, pero hasta el momento no he sabido qué respuesta hemos tenido por parte de ellos y nosotros seguimos con el problema”, dijo la líder indígena.

Aclara que el acueducto del cual se abastece la comunidad de Kundumí, ha sido revisado en varias ocasiones por las autoridades locales y departamentales, pero aun viendo que no es el lugar adecuado ni cuenta con las condiciones para funcionar eficientemente, no les han planteado un cambio o mecanismo que mejore su funcionamiento.

“Ya ha habido tres construcciones, pero cuando han venido les hemos puesto muy presente que no es el sitio adecuado donde vienen a construirnos este acueducto. Fue un acueducto muy sofisticado lo que nos hicieron, pero sinceramente, fue plata perdida porque construyeron un acueducto donde cada que hay un verano, nosotros sufrimos esta problemática, se seca esa bocatoma y quedamos nosotros perjudicados. No sé quién se hará cargo de esto como entidad, pero si es algo con lo que yo quisiera ayudar a mi comunidad porque es muy difícil uno subsistir sin el agua”, resaltó la representante de la comunidad Embera Wera.

Piden atención con urgencia frente al problema de abastecimiento de agua, pues no cuentan con otras alternativas para conseguirla y la situación ha llegado a tal punto, que la comunidad ha pensado dejar su territorio y desplazarse a otra área donde puedan tener mejores condiciones y calidad de vida.

¿Qué dicen las autoridades locales sobre esta situación?

Leonardo Siágama, alcalde de Pueblo Rico, ha indicado que las condiciones del sistema de acueducto no son las mejores, ya que es regular que el servicio falle, sin embargo, ha gestionado un reporte de la situación a través del Cuerpo de Bomberos y a pedido apoyo del Plan Departamental de Aguas, la empresa Aguas y Aseo de Risaralda y la Gobernación Departamental, con el fin de determinar cuál debe ser la intervención correspondiente para rehabilitar el sistema.

La afectación tiene perjudicados a los habitantes de las veredas Kundumí y Puerto Leticia, además de otras zonas del resguardo unificado.

“En este momento estamos esperando ese informe técnico de los profesionales que visitaron el lugar para poder tomar medidas de carácter urgente, porque es cierto que estas comunidades y los estudiantes del colegio están afectados, porque el caudal de la bocatoma se secó. Nosotros estamos acompañando y procediendo de manera legal lo que nos corresponde como entidades públicas”, indicó el mandatario.

Por el momento, el mandatario no ha dado a conocer otra manera de llevar el líquido vital al territorio afectado, ni cuándo se estima le sea entregado el informe para intervenir el sistema de acueducto.