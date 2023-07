Jaime de La Pava: El contrato de Sandoval tiene condiciones, esperamos no aplicarlas

Jaime de La Pava, nuevo técnico del Deportivo Cali, estuvo en la tarde del miércoles 19 de julio hablándo en los micrófonos del Vbar Caracol sobre su llegada al conjunto azucarero, la crítica situación ecónomica y los objetivos que se plantearán para este semestre. Será la cuarta etapa en el club para el Barranquillero.

El técnico de 58 años comentó sobre la importancia de los jugadores con experiencia dentro del plantel para poder superar la difícil situación económica del club. “Es muy importante el papel de aquellos jugadores con experiencia que entienden la situación y que serán determinante para poder aportarle ese mensaje a la gran mayoría de su equipo que es jóven”. explicó.

También comentó sobre la motivación que deben de tener estos jugadores para poder obetener los resultados deseados: “Sabemos que hay una motivación externa y otra interna. La interna es que nunca podemos perder el cariño y el gusto que tenemos por lo que hacemos. El fútbol es una motivación permanente. Es una motivación que tienen desde que nacieron, y patearon por primera vez una pelota. Es lo que nos va a ayudar a salir de esta.”

También hizo referencia al contrato de Luis Sandoval y las conidiciones que hay en su contrato: “Es un muchacho con mucho talento y lo que tengo entendido es que el contrato tiene algunas condiciones. Esperemos que no haya ninguna necesidad de aplicar eso y que, un jóven tan talentoso, pueda aportarle cosas positivas al Deportivo Cali y al fútbol colombiano.”

Sobre su llegada al Deportivo Cali

¿Le sorprendió su nombramiento o ya venía en diálogos?

El año pasado, en septiembre, tuve la posibilidad de dialogar con el presidente. Siempre hemos tenido diálogos. Es mi cuarta etapa acá, tengo mucha gente cercana que son socios, hinchas, directivos y siempre he tenido un acercamiento, independientemente donde hemos estado o dirigido, siempre tengo comunicación con la gente del Deportivo Cali. Cuándo estás casi 1 década, en tres etapas, de tu vida profesional, siempre está esa opción. Esta vez se dió, el comité ejecutivo, el viernes en horas de la tarde, tuvimos un diálogo y se logró algo rápido. Me invitaron y aquí estamos.

¿Qué lo hizo volver?

Llegó una invitación a un club y me parece que era interesante, independientemente de todas las situaciónes económicas que se presentan en el club. Como lo dije en la rueda de prensa, toda mi vida he tenido proyectos donde no son vacas gordas, sino vacas medias y flacas. Es lo que hemos manejado siempre en nuestra carrera. Obviamente uno quisiera tener siempre lo perfecto, o lo ideal, dentro de las estructuras de un club, más de un club como el Cali, pero bueno se está en esta situación. Sé que todo lo económico lo podemos superar, aunque sea difícil. Es una situación cíclica que se presenta en la vida e indudablemente el esfuerzo de los dirigentes está exclusivamente en mejorar eso.

La situación económica y los objetivos para el semestre

¿Cómo afecta esta situación en la definición de objetivos?¿Con qué propositos llega usted en este primer semestre y hasta a dónde se ha planteado fortalecer el proyecto del Cali?

Es un trabajo diario de concientizar a todos de la importancia del fútbol para los muchachos que tenemos dentro del plantel. Es muy importante el papel de aquellos jugadores con experiencia que entienden la situación y que serán determinante para poder aportarle ese mensaje a la gran mayoría de su equipo que es jóven. Sabemos que hay una motivación externa y otra interna. La interna es que nunca podemos perder la motivación, el cariño y el gusto que tenemos por lo que hacemos. El fútbol es una motivación permanente. Es una motivación que tienen desde que nacieron, y patearon por primera vez una pelota. Es lo que nos va a ayudar a salir de esta. La motivación externa, que es el dinero, la fama, la gloria, y lo que podamos buscar externamente, viene de esa motivación interna, de no perder el gusto por lo que hacemos y el cariño que tenemos por el fútbol y más estos chicos que apenas están comenzando. Son jugadores muy jóvenes, están entre los 18 y 24 años y que quieren hacer algo importante dentro del club. Quieren llevar ese talento y esa proyección a otro país, o la selección Colombia, eso no se puede perder. Es un momento que ya vivímos y hemos podido salir adelante.

¿Renovar qué, o renovar en dónde dentro del Deportivo Cali?

La renovación de objetivos, de buscar mejores preparaciones cada día. Lo hablaba desde el punto de vista personal, igual los equipos tienen que buscar renovar objetivos y muchas cosas para salir adelante. Cuándo llevamos mucho tiempo dentro del fútbol no podemos quedarnos dormidos en los laureles. Más que el fútbol ha ido hacia unos cambios muy fuertes, dónde hay que prepararse para estar a la altura de lo que se exige hoy en día.

El contrato de Luis Sandoval

¿Qué medida se tomará para el “Chino” Sandoval?

Tengo entendido que el “Chino” firmó contrato unos días antes de llegar acá. Es un muchacho con mucho talento y lo que tengo entendido es que el contrato tiene algunas condiciones. Esperemos que no haya ninguna necesidad de aplicar eso y que, un jóven tan talentoso, pueda aportarle cosas positivas al Deportivo Cali y al fútbol colombiano. Ojalá salga adelante y le sirva todo lo que ha manifestado en su preocupación y en sus ganas de poder salir adelante, de buscar apoyo profesional. Indudablemente aquí también lo va a poder encontrar, en la estructura del club y ojalá podamos salir adelante y que sea un aporte de él para el equipo y de el equipo para él, que sea un aporte mutuo.

