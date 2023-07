Tres partidos de la Liga, uno de segunda división y otro más de Copa serán reprogramados

La DIMAYOR anunció, este miércoles 19 de julio, que los encuentros entre Unión Magdalena vs América de Cali (Liga), Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe (Liga), Águilas Doradas vs Atlético Nacional (Liga), Llaneros vs Patriotas (Torneo) y Alianza Petrolera vs Deportes Tolima (Copa) serán reprogramados en respuesta al comunicado del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

El 13 de julio de 2023, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional pidió, de manera excepcional, que se reprogramar algunos partidos entre el 22 y 23 de julio. “Dependiendo de la categorización de un partido por parte de cada una de las Comisiones Locales para la Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol, debe existir acompañamiento de fuerza pública al tratarse de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.” Estableció la Dimayor en el comunicado.

“Nos hemos visto obligados a reprogramar los partidos, atendiendo las conclusiones que se generaron en cada una de las Comisiones Locales, las cuales fueron comunicadas a la DIMAYOR”. Serán tres partidos por liga y uno de la segunda división. No se revelan mayores detalles del por qué la reprogramación de dichos encuentros.

Hasta el momento no hay horario, ni fecha, para los cuatro partidos reprogramados. Estos serán anunciados próximamente. La Dimayor también expresó que espera contar con el acompañamiento de la fuerza pública durante los encuentros.

De momento el único que está programado es el de Copa Colombia. Alianza Petrolera se medirá con Deportes Tolima el miércoles 26 de julio a partir de las 6:30 de la tarde.