Científicos crean test para saber si su gato es un psicópata

Es fácil lanzar la etiqueta de psicópata a nuestros peludos amigos felinos cuando están haciendo algo extraño. No obstante, según los autores de un estudio publicado en 2021 en la revista Journal of Research in Personality, muchos de nosotros podemos estar viviendo con un psicópata sin saberlo.

Para ello, científicos de las universidades británicas de Liverpool y Liverpool John Moores elaboraron un cuestionario que mide 46 comportamientos gatunos y que podría darle una idea de dónde encaja su gato en lo que se conoce como el modelo triárquico de la psicopatía.

Aunque la idea de convivir con un carnívoro psicópata pueda parecer inquietante, los autores insisten en que muchos de los rasgos implicados están presentes en una amplia variedad de animales.

En el pasado, estos comportamientos probablemente desempeñaban un papel crucial en la supervivencia de nuestros antepasados evolutivos. Sin embargo, en la actualidad, lo único que logran es hacer que muchos objetos caigan de las mesas y se rompan.

“Es probable que todos los gatos tengan un elemento de psicopatía, ya que una vez fue útil para sus antepasados en términos de adquisición de recursos: por ejemplo, comida, territorio y oportunidades de apareamiento”, dijo la investigadora principal, Rebecca Evans, de la Universidad de Liverpool (Reino Unido), a Metro.

Test para gatos: modelo triárquico de psicopatía en humanos

Para desarrollar el test, los investigadores inicialmente consultaron a 549 personas sobre los niveles de audacia, mezquindad e inhibición de sus gatos, los cuales son los tres rasgos que conforman el modelo triárquico de psicopatía en humanos.

A partir de las respuestas obtenidas, los autores identificaron 40 temas de comportamiento que utilizaron para crear un cuestionario preliminar de psicopatía felina con 58 preguntas. Posteriormente, administraron este cuestionario a otros 1.463 propietarios de gatos y analizaron cuidadosamente las respuestas para perfeccionar la encuesta.

Una vez completada la encuesta, que se puede encontrar en Internet, se llega a una medida denominada CAT-Tri+ para determinar el nivel de psicopatía de su mascota.

El cuestionario es en realidad una lista de 46 afirmaciones sobre un gato, donde clasifica en qué medida se ajusta a cada afirmación. Entre ellas se incluye si el gato parece no darse cuenta del peligro, si atormenta a su presa en lugar de matarla, si es agresivo con los gatos del vecindario y si desplaza a otras mascotas de su lugar preferido en la casa.

Mejorar las relaciones entre humanos y gatos

Según los investigadores, la información que proporciona este cuestionario puede ayudar a los propietarios a entender mejor a sus mascotas y a tomar medidas para mejorar su bienestar.

“Nuestros gatos y las diferencias en sus personalidades nos inspiraron para iniciar esta investigación”, explicó Evans a Motherboard la psicóloga.

“Personalmente, también estoy interesada en cómo las percepciones del dueño sobre la psicopatía en su gato pueden afectar a la relación gato-propietario. Mi gato Gumball tiene una puntuación relativamente alta en la escala de desinhibición, lo que significa que puede ser muy ruidoso y excitable”, agregó.

¿Qué hacer con esta información?

Por ejemplo, de acuerdo con los investigadores, se sugiere que un gato con una alta puntuación en la escala de ‘audacia’ puede beneficiarse de grandes árboles para gatos y altos postes rascadores, ya que estos elementos brindan oportunidades para la exploración y el trepado, características que se asocian con los gatos audaces.

Además, sugieren que su prueba podría ayudar a los refugios de animales a realojar a los gatos identificando a los dueños adecuados. Por ejemplo, “un gato con una puntuación alta en la escala de ‘poco amigable con las mascotas’ podría beneficiarse de ser realojado en un hogar donde no haya otras mascotas”.