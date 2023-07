Esta es la razón por la cual los gatos amasan algunas superficies o a sus dueños

Los dueños de gatos suelen apreciar el comportamiento de amasado de sus felinos. Este gesto, que recibe su nombre por su similitud con el acto de amasar pan, implica que los gatos masajean con sus patas delanteras el vientre de una persona o una superficie, siguiendo un ritmo relajante. Sin embargo, es posible que se haya preguntado qué significa este comportamiento y si hay medidas que pueda tomar si lo lastiman con sus garras.

El amasado en gatos tiene un trasfondo evolutivo. Los gatitos comienzan a amasar cuando son recién nacidos y están en la etapa de amamantamiento de su madre. Esta acción está asociada con la succión y ayuda a estimular el suministro de leche mediante la liberación de oxitocina. Además, el amasado sirve como una forma de comunicación táctil y de feromonas entre los gatitos y su madre. Los gatos poseen glándulas odoríferas en las almohadillas de sus patas, y cuando amasan, estas glándulas liberan feromonas que transmiten mensajes químicos relacionados con el vínculo, la identificación, el estado de salud y otros aspectos.

Aunque el amasado evolucionó para cumplir funciones específicas durante la etapa de amamantamiento, también es un comportamiento común en gatos adultos debido a un fenómeno llamado neotenia, que es cuando un animal retiene rasgos juveniles hasta la edad adulta. Estos rasgos juveniles, como el amasado, pueden ser ventajosos para los gatos al socializar con humanos u otros animales en el hogar.

Cuando un gato amasa en su regazo, está transmitiendo un mensaje de vinculación o de que considera que usted es parte de su grupo social. Al recompensar este comportamiento, se refuerza aún más. Algunos gatos también pueden amasar mantas suaves o de lana mientras las lamen, lo cual puede resultar relajante para ellos.

En la mayoría de los casos, el amasado indica que el gato se siente cómodo. Sin embargo, si el comportamiento se vuelve excesivo, compulsivo o causa daño físico, como lastimarse las patas, las piernas o la boca, puede ser señal de estrés o dolor, y se debe buscar atención veterinaria. Esto suele ser un problema particular en gatos siameses y birmanos.

Es importante tener en cuenta que las garras del gato pueden causar dolor si aplican demasiada presión sobre la piel. Para evitar esto, se puede usar una manta gruesa como protección. Es recomendable evitar reprender o apartar bruscamente al gato cuando está amasando. En su lugar, se puede premiar el comportamiento con caricias o recompensas, y también se puede usar una señal verbal como “suave” para indicarle al gato que tenga cuidado con las garras. Así, el gato asociará la palabra y la recompensa de comida con el comportamiento deseado.

Si su gato no amasa, no hay motivo de preocupación, ya que esto no indica ningún problema de salud. Al igual que las personas, los gatos son individuos y expresan su comodidad y vínculo de diversas formas.