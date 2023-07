La estategia del presidente del Huila para salvar la categoría: Esto dijo

Maruan David Issa, presidente del Atlético Huila, habló con el VBar Caracol sobre el futuro del equipo y afirmó que espera que en esta temporada logren meterse en los cuadrangulares para poder salvar la categoría. Entre las metas a corto plazo tienen como prioridad velar por la educación de los jugadores, pues será obligatorio que culminen el bachillerato para ser convocados.

Iniciando con una victoria 2 a 1 frente al Unión Magdalena, el equipo piensa replicar el modelo de lo que pasó en Ecuador con Independiente del Valle e invertir en la formación, no solo deportiva, sino personal de los jugadores desde las categorías menores para velar por su crecimiento profesional.

Respecto al plan de remodelación del estadio, afirmó que prefieren enfocarse primero en mejorar la sede donde podrán desarrollar la parte educativa, “nos podemos enfocar en cosas más importantes que invertir tanto dinero en un estadio”, comentó el presidente.

En los próximos días se reunirá en la capital para conversar con los dirigentes del fútbol nacional y aportar con su experiencia internacional para que los equipos puedan recibir más ingresos.

Estas fueron las declaraciones de Maruan David Issa, presidente del Huila:

Metas del Huila

Comenzaron con un triunfo: Un poco sufrido, normal de un primer partido con jugadores nuevos, lo importante es que los tres puntos se nos dieron y ya hay que comenzar a tratar de salir de ese hueco.

La meta de este año: Llegar a los ocho para ser sinceros y con eso creo que salvaríamos la categoría.

¿Ven la meta posible? Creería que sí, son los 30, 32 puntos que vamos a necesitar para poder mantener la categoría el otro año.

¿Quisieron a Sebastián Viera? No, nunca. Sebastián es muy cercano a la familia y hasta ahí, simplemente me acompaña, me da consejos, está muy pendiente. Es algo muy personal entre él y yo.

¿Cuántos jugadores contrató? Creo que fueron 14 o 15, más o menos.

Juan Fernando Caicedo y Wilfrido de la Rosa: Tenemos una delantera bastante poderosa la verdad.

¿Porqué seguir con el mismo entrenador? Porque el profe Oscar (Néstor Craviotto) nos ha venido acompañando hace un tiempo, sacó al equipo a la A y creemos que en los resultados del final de la temporada pasada, él tenía una nómina bastante reducida, no tenía casi cambios. Hay que siempre apoyar y seguir con la ayuda del profe y estar seguros de que con él podemos sacar cosas importantes.

¿Qué viene después de salvar la categoría? Si podemos mantener la categoría ya podemos comenzar con los otros proyectos que tenemos con las formativas, con el equipo femenino, la parte educativa que es súper clave, necesitamos que todos los jugadores sean bachilleres, que sean personas del mañana, son diferentes aspectos que vamos a comenzar a tratar. Pero lo que sí va ahorita en este semestre es lo deportivo, tratar de mantener la categoría.

Categorías menores

¿Será obligatoria que sean bachilleres? Claro, tienen que estudiar, tener buenas calificaciones eso es un sí o sí, e intentar que también sean biligües.

Divisines menores: Nosotros esta mañana comenzamos con asesorías, invitamos a chicos 2005 y 2006 y ya medio arrancamos el proyecto.

¿Quién las va adirigir? De Independiente del Valle llegó Jorge Cartagena, es el gerente deportivo del Atlético Huila y él con su experiencia ya está haciendo contactos a nivel nacional para poder tener esos puntos en diferentes partes del país.

Proyecto de mejoras del estadio

Mejoras del estadio: Lo hicimos todo en conjunto, la semana pasada me reuní con ambos, la gobernación y la alcaldía, luego nosotros tuvimos una presentación en el estadio el jueves y el compromiso es total de ambos, quieren poner el estadio a funcionar. La tribuna occidental, la parte donde ocurrió el siniestro, esperamos que esté bien de aquí a máximo un año, ojalá antes.

Estadio nuevo: Puede ser a mediano o largo plazo, nosotros preferimos realmente meterle de todo a la sede, preferimos la parte educativa, la parte de formar, creemos que si podemos lograr eso a mediano plazo, luego el estadio sí se puede mejorar, nos podemos enfocar en cosas más importantes que depronto invertir tanto dinero en un estadio.

¿Podrían cambiar de ciudad? Únicamente me hace falta aprenderme el himno de Neiva y el himno del Huila estamos todos completamente conectados con la ciudad y el departamento.

El viernes jugaron un partido de la sub-20, me les acerqué junto a Jorge Cartagena y les comentamos a los chicos que ellos juegan fútbol, como en casi todo el país, practican en la mañana o tiene casi todos los partidos en la mañana y el resto del día prácticamente no hacen mucho. Hay que intentar llenarles el día con algo, con estudio, con algo que les sea productivo el día de mañana.

Jugadores

Nelson Deossa: Todavía es nuestro. De aquí a fin de año Nacional tiene la opción de compra.

Andrés Amaya: También es un jugador del club, está a préstamo en Belgrano, igual hasta fin de año.

Cuerpo técnico de Craviotto: Él venía con su asistente técnico con su preparador físico, se agregó un entrenador de arquero, El Chato que vino de alianza petrolera, un audiovisual y también se agrgó un coach, el profe Orlando Caicedo que siempre ha estado con el profe Rey rueda en todos los proceso que ha tenido en selecciones, o sea que tenemos un equipo bastante completo.

Futuro del Huila

¿Cuánto tiempo para un título? Que tal que la responda y cuando vaya para Neiva me agarren contra la pared. No te puedo responder, porque la verdad que no estamos hoy pensando en un título sino en el crecimeinto, en traer muchas cosas a la región. Queremos generar empleo, queremos hacer muchas coasas interesantes. Sí me dicen que el Huila queda campeón en 3 o 5 años quedaría totalmente satisfecho, yo creo que todos quedaríamos satisfechos.

Jugadores de Ecuador: Tenemos en este momento a Alejandro Tovar que debutó en el segundo tiempo y le fue bien. También hay un jugador, el “Kunty” Caicedo que también pasó por el Independiente del Valle, estuvo en la final contra Nacional en la Copa Libertadores, tiene un buen recorrido. La idea siempre que se pueda, será esa, poder incluso ver a algún jugador colombiano que resalte en el Huila, poder también tener la oportunidad de jugar el Independiente del Valle.

Faber Gil y Blas Díaz: Sí, llegaron ofertas por ellos, también por (Jefferson) Lerma, lateral derecho, pero hemos querido mantener la base para intentar fortalecer todas las líneas. No tenemos nada que ver con Jefferson Lerma.

Comisiones de la Dimayor: Estamos en la de comercialización y mercadeo, una comisión interesante donde vamos a comenzar a ver oportunidades para intentar generar más ingresoso para la Dimayor y los clubes.

¿Cómo apoya a los equipos económicamente? En estos días vamos a ir a Bogotá a reunirnos y en base a nuestra experiencia que hemos tenido internacionalmente ver qué podemos aportar aquí en Colombia.