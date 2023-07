Maicol Valencia reveló lo que le dijo Lucas González en el camerino luego de la expulsión

La postal de la primera jornada del fútbol colombiano se la llevó sin niguna duda Maicol Valencia, defensor que fue expulsado por roja directa en su debut con el América de Cali. El joven futbolista dejó el campo totalmente desconsolado, mientras que compañeros y rivales le iban manifestando su apoyo.

En rueda de prensa, el entrenador Lucas González aseguró que había alineado a Maicol por dos razones: las sanciones de Jhon García y Kevin Andrade, así como por su “tranquilidad” a la hora de sacar el balón desde el fondo. Sobre la expulsión mencionó: “Hay que aprender de los errores, esta se la perdono, pero la próxima no porque ha hecho que sus compañeros hagan un esfuerzo triple”.

En diálogo con El Vbar Caracol, Valencia dio detalles de lo que vivió en el camerino luego de su expulsión. Desde la conversación con Gonzáez y sus colegas de campo hasta sus disculpas públicas ante el plantel. Asimismo relató cómo se dio la acción que terminó en la cartulina roja y reconoció que dicha situación le sirvió para aprender más de su posición como zaguero.

“Traté de hacer el cierre. Cuando el rival tiró el balón largo, vi que mi compañero se iba quedando. Yo fui a cubrirlo, pero ya cuando iba en velocidad, vi a mi compañero cerca del rival. Ahí yo ya había tirado la plancha para sacar el balón y al ver eso trato de sacar el pie, pero el jugador no salta y jugó con experiencia, dejó el pie”, mencionó.

Tras la revisión VAR y su posterior expulsión, los jugadores tanto de América como del Tolima lo consolaron. aspecto que, según dijo, dejó en evidencia la unión y solidaridad que hay en el fútbol colombiano. Agregó que sus lágrimas fueron porque debutaba con “el equipo de mis amores” y justo tenía a toda su familia viéndolo, ya fuera en el Pascual Guerrero como en Guachené, donde nació.

Indicó que en el camerino, sus compañeros “me dijeron que me quedara tranquilo, que iban a salir a darlo todo por mí también, sacar los tres puntos y dejar la vida”, lo cual lo tranquilizó. Finalmente el América mantuvo la diferencia sacada por Facundo Suárez y se terminó llevando los primeros tres puntos del semestre.

Finalmente develó lo hablado con su entrenador, luego del pitazo final y previo al inicio de la rueda de prensa: “Antes de ir a la rueda de prensa, me dijo que tranquilo, que me la perdonaba, pero no podía haber una segunda vez porque dejaba al equipo con 10 y dejaba a mis compañeros con triple trabajo”.