El presidente de JAC de vereda Santa Lucía en Ituango salió desplazado por las disidencias

Antioquia

Davinson Villa, de 25 años de edad es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Lucía en el municipio de Ituango es la reciente víctima de las amenazas de grupos armados ilegales en esa zona del norte de Antioquia. Caracol Radio conversó con este líder social.

Al líder comunitario lo llamó una persona que se identificó como presunto integrante del frente 18 de las disidencias y lo amenazó, también le enviaron un mensaje en el que le advertían que debía abandonar la vereda lo más pronto posible o de lo contrario sería asesinado. La intimidación se la hicieron el sábado y de inmediato se alertó a las autoridades competentes como gobernación y ejército. Las fuerzas militares llegaron al caserío en la mañana del domingo a verificar la situación y a garantizar la seguridad. Ya en la tarde el presidente Villa salió de la vereda con acompañamiento de las autoridades para salvaguardar su integridad.

“El grupo al margen de la ley me hizo varias llamadas haciéndome saber que tenía que salir del municipio abandonando la comunidad y dejar de ejercer el cargo y dejar la aspiración al Concejo. La verdad creo que la cuestión es atemorizar al campismo y hacerse notar, porque no veo la lógica”.

El presidente comunal también indicó a Caracol Radio con preocupación que en el último mes al menos una decena de personas también han salido desplazados de la vereda por lo que como muchas otras veredas de Ituango se está quedando sola por la intimidación tanto de las disidencias y el Clan del Golfo.

“Si, es un caserío que se ha ido quedando solo debido al conflicto. En el último mes han salido entre 10 y 11 personas y creo que esas personas sí han salido por amenazas del Clan del golfo”.

Además, explica cuál es la razón por la que están amenazando a los campesinos en la vereda. Según el líder Villa todo es por señalamientos de uno u otro grupo y en el conflicto el campesino es el más afectado.

“En la mayoría de los casos es que ocupan a las personas. Las personas que están en el territorio tienen que servir a un grupo de estos y el otro grupo se llena de celos y la toma es contra el campesino”

El joven presidente salió de afán de la vereda dejando a su esposa con un bebé y espera salir del pueblo lo más pronto posible con la ruta que le activó la gobernación de Antioquia. Que vale destacar actúo rápido en este caso salvándole la vida a este muchacho víctima de la violencia. Y aprovechó para solicitarle a los actores armados que cesen la persecución contra ellos.

“No es la actuación correcta. Uno como líder y campesino no tiene nada que ver con estos temas de disputas entre ellos. Uno como campesino esta neutro en recibir y compartir con el grupo que este en la vereda o en la finca como tal, eso no es que el campismo o el líder lo esté buscando, ellos llegan porque sí, entonces, creo que ahí la guerra no es que la cojan contra el campesino, que la disputan entre ellos, son ellos los que estan en su lucha no el campismo porque está muy aparte del tema”.

Cabe recordar que esta vereda es la misma donde estuvo el antiguo ETCR Román Ruiz y que por razones de seguridad los firmantes de paz que vivían allí se desplazaron hacia la subregión del Urabá.

Esta reciente situación se suma a la salida de otros campesinos de la misma vereda que son señalados de presunta colaboración con el Clan del Golfo y se convierten en objetivo militar del grupo guerrillero liderado por alias Ramiro, por quien las autoridades están ofreciendo hasta 50 millones de pesos por su captura y lo mismo con los desplazados por las AGC, grupo liderado por alias ‘Cedral’ por quien y también hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por su captura.

Además, se suma a los recientes hechos denunciados desde Ituango como el asesinato de tres líderes entre los meses de junio y julio, uno en la vereda Quebrada del Medio y dos más en el corregimiento de La Granja.

Es de recordar que en las últimas horas el alcalde de Ituango Edwin Mauricio Mira también denunció amenazas de muerte por parte del frente 18 y lo califican como ‘paraco’.