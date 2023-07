La exministra Carolina Corcho asegura que no es culpable de la ruptura de la coalición

Cali, Valle del Cauca

En medio del homenaje a protagonistas del estallido social en Cali, la exministra se refirió a la supuesta responsabilidad que le atribuyen por la ruptura de la coalición de Gobierno y la “intransigencia” en su gestión.

“La gran prensa me señala como la responsable de la crisis de la coalición por mi intransigencia. Me siento honrada de que me otorguen tanto poder. No sabía que tenía esa capacidad para deshacer una coalición”, expresó Corcho.

La exministra Corcho dijo que la verdad fueron las diferencias que tuvo con el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, y la exministra de Agricultura, Cecilia López, aseverando que no se encontraban de acuerdo con las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“La diferencia que hubo al interior del gobierno con los tres exministros tuvo que ver, que tanto hoy como ahora ellos no estaban de acuerdo con las reformas del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro por las que votó el pueblo colombiano”, mencionó Corcho

La exministra también se refiero a los enfrentamientos que tuvo en el gabinete por los desacuerdos frente a la reforma a la salud, ya que los tres exministros defendieron la ley 100 de 1993 (la ley que creó el sistema de salud actual).

“No fue posible llegar a un consenso con ellos por su férrea defensa de la ley 100 y del manejo privado de los recursos públicos de la salud”