Usar gorra provoca la caída del cabello, ¿verdad o mito?

La gorra es un accesorio que no pasa de moda y combina perfectamente con prácticamente cualquier atuendo. además, sirve para proteger su rostro del sol y reducir los efectos negativos en la aparición de arrugas y lesiones en la piel. Sin embargo, no es claro si su uso continuo provoca la caída del cabello

¿Usar gorra es malo para el cabello?

Este accesorio en cuestión aumenta la sudoración, deja en la raíz una sensación de suciedad y un aspecto reseco en las puntas. Lo cierto es que el cuero cabelludo sufre con su uso. Con esto, la humedad acelera la aparición de hongos que suelen ser difíciles de tratar, especialmente si no se deja de usar.

Por otra parte, se suma que las hebras del pelo se maltratan porque la suciedad y el exceso de grasa que se acumula influyen de manera muy negativa en el crecimiento del cabello.

Por sí sola, la gorra no es causa de calvicie, pero puede convertirse en un factor que la impulse en quienes ya sufren de pérdida capilar. Si la usa muy ajustada, podría provocar alopecia por tracción; esto es cuando hala constantemente el cabello, dañando el cuero cabelludo y causando que deje de crecer en algunas zonas.

Por otro lado, hay que tener presente que los textiles o tintes con los que se confecciona este accesorio podrían ser la causa de alguna reacción alérgica que provoque mayor caída por inflamación, pero esto solamente se presenta en algunos casos

La historia ya hablaba sobre el tema

Para los que no lo tenían presente, un artículo publicado en el año 1978 en The New York Times ya entregaba la respuesta si usar gorra provocaba la caída del cabello. Lo cierto es que todo resultó ser un mito.

Otros puntos a considerar

Ahora bien, tenga presente que es mejor usar la gorra siempre con el cabello limpio, ya que cuando la raíz no está totalmente libre de restos de cualquier tipo, la mezcla del sudor y la suciedad en general terminan por debilitarlo e incluso propiciar la caída. De igual manera, es importante contar con 2 o 3 modelos diferentes para ir cambiándolas y poder lavarlas con suficiente tiempo.

Por otra parte, es cierto que la mala alimentación, el alcohol y fumar pueden provocar su caída, ya que el mismo cabello forma parte del cuerpo y si no cuenta con las vitaminas o sales minerales suficientes (hierro o zinc) se terminará debilitando. A diferencia de otros casos, este situación sí es reversible siempre y cuando se cambien los hábitos.

El flequillo disimula las entradas

Es cierto, el flequillo sí camufla esos espacios que no queremos dejar a la vista de todos, pero es importante dejar una medida intermedia para que parezca natural. Así las cosas, si este se encuentra demasiado largo puede abrirse debido al peso y acentuarlas.